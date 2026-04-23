Протягом доби 22 квітня поліція зафіксувала 1245 ударів з боку армії країни-агресорки по підконтрольній частині Донецької області, попередньо, вони не призвели до поранення або загибелі цивільних мешканців, хоч частина атак і була спрямована на житлові квартали регіону. Зранку 23 квітня в регіоні загинула одна цивільна людина.
Міста Дружківка, Краматорськ, а також селища Біленьке та Райгородок, — у цих населених пунктах поліція фіксувала російські удари 22 квітня.
По Краматорську тричі били дронами — пошкоджені приватний будинок та два цивільні авто, у Дружківці через удар FPV-дроном зазнала руйнувань одна оселя.
У Райгородку внаслідок російських атак постраждали два приватні будинки, у Біленькому — ще один.
Зранку 23 квітня, о 5:00, російські військові вдарили по цивільному авто у селі Михайлівка в Олександрівській громаді. Внаслідок атаки загинула цивільна людина.
Загалом за добу, підрахували в поліції, на Донеччині зазнали руйнувань вісім цивільних об’єктів, зокрема п’ять житлових будинків.
Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін зазначив, що також у період від ранку 22 квітня по ранок 23 квітня влучання фіксували у Тетянівці Святогірської громади (пошкоджені будинок і нежитлове приміщення), та Різниківці Сіверської громади (руйнувань зазнав будинок). Загалом за добу росіяни били по Донеччині дев’ять разів, з лінії фронту евакуювали 606 людей, серед них — 106 дітей, додав посадовець.
Окрім цього, поліції стало відомо про загибель двох та поранення ще двох цивільних мешканців Костянтинівської громади: це сталося внаслідок удару (попередньо — за допомогою дрона типу “Шахед”) по Марківському старостинському округу 20 квітня.
