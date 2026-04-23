Наслідки російських атак у Донецькій області 22 квітня 2026-го. Фото: поліція Донеччини

Протягом доби 22 квітня поліція зафіксувала 1245 ударів з боку армії країни-агресорки по підконтрольній частині Донецької області, попередньо, вони не призвели до поранення або загибелі цивільних мешканців, хоч частина атак і була спрямована на житлові квартали регіону. Зранку 23 квітня в регіоні загинула одна цивільна людина.

Щонайменше чотири населені пункти на Донеччині були під вогнем

Міста Дружківка, Краматорськ, а також селища Біленьке та Райгородок, — у цих населених пунктах поліція фіксувала російські удари 22 квітня.

По Краматорську тричі били дронами — пошкоджені приватний будинок та два цивільні авто, у Дружківці через удар FPV-дроном зазнала руйнувань одна оселя.

У Райгородку внаслідок російських атак постраждали два приватні будинки, у Біленькому — ще один.

Зранку 23 квітня, о 5:00, російські військові вдарили по цивільному авто у селі Михайлівка в Олександрівській громаді. Внаслідок атаки загинула цивільна людина.

Загалом за добу, підрахували в поліції, на Донеччині зазнали руйнувань вісім цивільних об’єктів, зокрема п’ять житлових будинків.

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін зазначив, що також у період від ранку 22 квітня по ранок 23 квітня влучання фіксували у Тетянівці Святогірської громади (пошкоджені будинок і нежитлове приміщення), та Різниківці Сіверської громади (руйнувань зазнав будинок). Загалом за добу росіяни били по Донеччині дев’ять разів, з лінії фронту евакуювали 606 людей, серед них — 106 дітей, додав посадовець.

Окрім цього, поліції стало відомо про загибель двох та поранення ще двох цивільних мешканців Костянтинівської громади: це сталося внаслідок удару (попередньо — за допомогою дрона типу “Шахед”) по Марківському старостинському округу 20 квітня.

На Покровському напрямку впала активність російських загарбників

на Лиманському напрямку згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ російські військові п’ять разів намагалися вклинитися в оборону ЗСУ. Атаки відбувалися поблизу Новосергіївки, Дробишевого та Діброви;

у районі Ямполя на Слов’янському напрямку військовослужбовці ЗСУ зупинили дві спроби окупантів просунутися вперед;

російські сили двічі атакували поблизу Никифорівки на Краматорському напрямку ;

на Костянтинівському напрямку загарбники провели 20 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Олександро-Шультиного, Іванопілля, Іллінівки та у бік Новодмитрівки;

Сили оборони України зупинили 36 штурмових дій російських військових на Покровському напрямку . Бої точилися поблизу Софіївки, Новопавлівки, Торецького, Родинського, Філії, Шевченка, Мирнограда, Гришиного, Муравки, Котлиного, Удачного та у бік Кучерового Яру. Днем раніше на напрямку фіксували більше атак — 51;

за уточненою інформацією, на Олександрівському напрямку окупанти вісім разів атакували поблизу Січневого, Тернового, Олександрограда, Вороного та Калинівського.

Нагадаємо, Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес під час візиту до Києва оголосила про передачу Україні 100 броньованих тактичних машин VAMTAC та артилерійських боєприпасів 155-го калібру. Військова допомога почне надходити від травня, її направлять на посилення українських прикордонників.