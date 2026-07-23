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Протягом 22 липня поліція зафіксувала ще 1 129 атак з боку російської армії по підконтрольній частині Донецької області. Під вогнем вкотре опинилася не лише лінія фронту, а й житлові квартали регіону. Попри зафіксовані влучання у дев’яти населених пунктах, попередньо, обійшлося без загиблих серед цивільного населення. Втім, п’ятеро мешканців не змогли уникнути поранень.
Міста Дружківка, Краматорськ та Слов’янськ, селища Біленьке, Райгородок та Малотаранівка, а також села Майдан, Очеретине й Староварварівка, — ці населені пункти, згідно з даними від поліції, були під вогнем 22 липня.
По Дружківці влучили ще три 250-кілограмові авіабомби та дрони — поранень зазнали двоє людей, зруйнований дев’ятиповерховий будинок.
Ще чотири КАБи загарбники скинули на Слов’янськ: у місті поранені двоє людей, пошкоджені шість осель і заклад освіти.
Одна людина постраждала в Райгородку через російські удари, також там зазнали руйнувань два приватні будинки.
У Краматорську та Староварварівці пошкоджені по одному цивільному авто, у Біленькому — п’ять осель, у Малотаранівці, — приватна оселя, в Очеретиному — приватне підприємство.
Загалом за добу зазнав руйнувань 21 цивільний об’єкт, з них 15 — житлові будинки, пише поліція.
Начальник ДонОВА Вадим Філашкін додатково уточнив, що загалом за добу росіяни 19 разів обстрілювали населені пункти Донеччини. З лінії фронту вдалося евакуювати 582 людини, зокрема 101 дитину.
Нагадаємо, близько 7,8 тисячі людей виїхали з підконтрольної частини Донецької області до більш безпечних регіонів України від початку липня 2026-го. Серед них є більш як тисяча дітей. Зокрема з Костянтинівської громади вже виїхала 151 людина.