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За добу через обстріли поранень зазнали п’ятеро цивільних: як минуло 22 липня на Донеччині (ЗВЕДЕННЯ)

В'ячеслав Попович
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Протягом 22 липня поліція зафіксувала ще 1 129 атак з боку російської армії по підконтрольній частині Донецької області. Під вогнем вкотре опинилася не лише лінія фронту, а й житлові квартали регіону. Попри зафіксовані влучання у дев’яти населених пунктах, попередньо, обійшлося без загиблих серед цивільного населення. Втім, п’ятеро мешканців не змогли уникнути поранень.

Поранені були в Слов’янську, Дружківці та Райгородку

Міста Дружківка, Краматорськ та Слов’янськ, селища Біленьке, Райгородок та Малотаранівка, а також села Майдан, Очеретине й Староварварівка, — ці населені пункти, згідно з даними від поліції, були під вогнем 22 липня.

По Дружківці влучили ще три 250-кілограмові авіабомби та дрони — поранень зазнали двоє людей, зруйнований дев’ятиповерховий будинок.

Ще чотири КАБи загарбники скинули на Слов’янськ: у місті поранені двоє людей, пошкоджені шість осель і заклад освіти.

Одна людина постраждала в Райгородку через російські удари, також там зазнали руйнувань два приватні будинки.

У Краматорську та Староварварівці пошкоджені по одному цивільному авто, у Біленькому — п’ять осель, у Малотаранівці, — приватна оселя, в Очеретиному — приватне підприємство.

Загалом за добу зазнав руйнувань 21 цивільний об’єкт, з них 15 — житлові будинки, пише поліція.

Начальник ДонОВА Вадим Філашкін додатково уточнив, що загалом за добу росіяни 19 разів обстрілювали населені пункти Донеччини. З лінії фронту вдалося евакуювати 582 людини, зокрема 101 дитину.

Жертви російських атак на Донеччині за 22 липня. Інфографіка: Вільне Радіо
Пошкоджений житловий будинок у Дружківці після російської атаки
Наслідки обстрілів Донеччини 22 липня 2026 року. Фото: поліція Донеччини
Зруйнована дев’ятиповерхівка у Дружківці після удару авіабомбами
Наслідки обстрілів Донеччини 22 липня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

На Покровському напрямку було найбільше атак за добу

  • згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові 15 разів намагалися вклинитися в оборону ЗСУ в районах Новомихайлівки, Новоселівки, а також у бік Лиману, Дробишевого, Ставків та Озерного;
  • у районах Кривої Луки, Різниківки, а також у бік Пискунівки та Рай-Олександрівки окупанти 25 разів штурмували позиції на Слов’янському напрямку;
  • на Краматорському напрямку російські загарбники провели п’ять атак у районі Никифорівки, а також у бік Васютинського та Юрківки;
  • армійці країни-агресорки 25 разів атакували на Костянтинівському напрямку в районах Костянтинівки, Іллінівки, Русиного Яру, а також у бік Довгої Балки;
  • на Покровському напрямку військовослужбовці ЗСУ зупинили 42 штурмові дії російських сил у районах Софіївки, Торецького, Шахового, Никанорівки, Гришиного, Василівки, Котлиного, Удачного, Філії, а також у бік Вільного, Кучерового Яру, Нового Шахового, Білицького, Нового Донбасу, Мирного, Світлого, Шевченка та Сергіївки.

Нагадаємо, близько 7,8 тисячі людей виїхали з підконтрольної частини Донецької області до більш безпечних регіонів України від початку липня 2026-го. Серед них є більш як тисяча дітей. Зокрема з Костянтинівської громади вже виїхала 151 людина.

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