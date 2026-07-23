Наслідки обстрілів Донеччини 22 липня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

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Протягом 22 липня поліція зафіксувала ще 1 129 атак з боку російської армії по підконтрольній частині Донецької області. Під вогнем вкотре опинилася не лише лінія фронту, а й житлові квартали регіону. Попри зафіксовані влучання у дев’яти населених пунктах, попередньо, обійшлося без загиблих серед цивільного населення. Втім, п’ятеро мешканців не змогли уникнути поранень.

Поранені були в Слов’янську, Дружківці та Райгородку

Міста Дружківка, Краматорськ та Слов’янськ, селища Біленьке, Райгородок та Малотаранівка, а також села Майдан, Очеретине й Староварварівка, — ці населені пункти, згідно з даними від поліції, були під вогнем 22 липня.

По Дружківці влучили ще три 250-кілограмові авіабомби та дрони — поранень зазнали двоє людей, зруйнований дев’ятиповерховий будинок.

Ще чотири КАБи загарбники скинули на Слов’янськ: у місті поранені двоє людей, пошкоджені шість осель і заклад освіти.

Одна людина постраждала в Райгородку через російські удари, також там зазнали руйнувань два приватні будинки.

У Краматорську та Староварварівці пошкоджені по одному цивільному авто, у Біленькому — п’ять осель, у Малотаранівці, — приватна оселя, в Очеретиному — приватне підприємство.

Загалом за добу зазнав руйнувань 21 цивільний об’єкт, з них 15 — житлові будинки, пише поліція.

Начальник ДонОВА Вадим Філашкін додатково уточнив, що загалом за добу росіяни 19 разів обстрілювали населені пункти Донеччини. З лінії фронту вдалося евакуювати 582 людини, зокрема 101 дитину.

На Покровському напрямку було найбільше атак за добу

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові 15 разів намагалися вклинитися в оборону ЗСУ в районах Новомихайлівки, Новоселівки, а також у бік Лиману, Дробишевого, Ставків та Озерного;

у районах Кривої Луки, Різниківки, а також у бік Пискунівки та Рай-Олександрівки окупанти 25 разів штурмували позиції на Слов’янському напрямку ;

на Краматорському напрямку російські загарбники провели п’ять атак у районі Никифорівки, а також у бік Васютинського та Юрківки;

армійці країни-агресорки 25 разів атакували на Костянтинівському напрямку в районах Костянтинівки, Іллінівки, Русиного Яру, а також у бік Довгої Балки;

на Покровському напрямку військовослужбовці ЗСУ зупинили 42 штурмові дії російських сил у районах Софіївки, Торецького, Шахового, Никанорівки, Гришиного, Василівки, Котлиного, Удачного, Філії, а також у бік Вільного, Кучерового Яру, Нового Шахового, Білицького, Нового Донбасу, Мирного, Світлого, Шевченка та Сергіївки.

Нагадаємо, близько 7,8 тисячі людей виїхали з підконтрольної частини Донецької області до більш безпечних регіонів України від початку липня 2026-го. Серед них є більш як тисяча дітей. Зокрема з Костянтинівської громади вже виїхала 151 людина.