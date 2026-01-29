Наслідки російських атак у Донецькій області 28 січня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

За добу ще 1713 влучань з боку армії країни-агресорки поліція зафіксувала на підконтрольній частині Донецької області. Удари були спрямовані на лінію фронту та житлові квартали регіону — у Дружківці загинув цивільний чоловік, у Слов’янську — поранень зазнала ще одна людина.

Загарбники атакували щонайменше дев’ять населених пунктів

Поліція повідомляє, що під вогнем 28 січня перебували міста Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Миколаївка та Слов’янськ, селища Мирне й Олександрівка, села Очеретине та Стародубівка.

У Дружківці росіяни вдарили FPV-дроном по авто газової служби — загинув 47-річний цивільний Віктор Кірпічов, він працював слюсарем.

По Слов’янську били двома дронами “Герань-2” — поранень зазнала одна людина, постраждав об’єкт залізничної інфраструктури, а також вісім автомобілів.

Руйнування внаслідок влучань фіксують ще у п’яти населених пунктах:

Краматорськ атакували трьома 250-кілограмовими авіабомбами, а також РСЗВ “Ураган” та дронами різного типу — руйнувань зазнали щонайменше 14 приватних будинків, котельня та цивільна автівка;

в Олександрівці після влучання дрона “Герань-2” пошкоджені три багатоквартирні та один приватний будинок, господарська споруда, лікарня та котельня;

у Миколаївці постраждали три автівки, у Мирному та Стародубівці – по одному приватному будинку.

За підрахунками поліції, за добу руйнувань зазнали 43 цивільні об’єкти, з них 20 — житлові будинки.

Під вогнем від ранку 28 січня по ранок 29 січня також були Заповідне, Золотий Колодязь, Торецьке, Кучерів Яр, Райгородок, Олексієво-Дружківка та Свято-Покровське. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

На Покровському напрямку впала кількість атак

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові провели сім атак. Вони намагалися вклинитися в оборону ЗСУ в районі Мирного, а також у напрямках Лиману, Дробишевого та Ставок;

на Слов’янському напрямку українські військові зупинили шість спроб загарбників просунутись вперед. Атаки фіксували поблизу Ямполя, Свято-Покровського, а також у бік Рай-Олександрівки;

на Костянтинівському напрямку росіяни провели дев’ять атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Предтечине, Плещіївка, Софіївка та в напрямку Новопавлівки;

на Покровському напрямку українські військові відбили 22 штурмові дії загарбників поблизу населених пунктів Родинське, Покровськ, Мирноград, Котлине, Молодецьке, Філія та Дачне.

на Олександрівському напрямку російські військові протягом минулої доби здійснили дві атаки у бік Єгорівки.

Нагадаємо, на кінець січня в оточені боями Костянтинівці мешкають близько 2,8 тисячі цивільних. Евакуація з міста, як і доставка гуманітарних вантажів, ускладнена. Її подекуди забезпечують військові.