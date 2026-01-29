Підтримати
За добу через обстріли загинула одна цивільна людина, поранень зазнала ще одна: як минуло 28 січня на Донеччині (ЗВЕДЕННЯ)

В'ячеслав Попович
За добу ще 1713 влучань з боку армії країни-агресорки поліція зафіксувала на підконтрольній частині Донецької області. Удари були спрямовані на лінію фронту та житлові квартали регіону — у Дружківці загинув цивільний чоловік, у Слов’янську — поранень зазнала ще одна людина.

Загарбники атакували щонайменше дев’ять населених пунктів

Поліція повідомляє, що під вогнем 28 січня перебували міста Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Миколаївка та Слов’янськ, селища Мирне й Олександрівка, села Очеретине та Стародубівка.

У Дружківці росіяни вдарили FPV-дроном по авто газової служби — загинув 47-річний цивільний Віктор Кірпічов, він працював слюсарем.

По Слов’янську били двома дронами “Герань-2” — поранень зазнала одна людина, постраждав об’єкт залізничної інфраструктури, а також вісім автомобілів.

Руйнування внаслідок влучань фіксують ще у п’яти населених пунктах:

  • Краматорськ атакували трьома 250-кілограмовими авіабомбами, а також РСЗВ “Ураган” та дронами різного типу — руйнувань зазнали щонайменше 14 приватних будинків, котельня та цивільна автівка;
  • в Олександрівці після влучання дрона “Герань-2” пошкоджені три багатоквартирні та один приватний будинок, господарська споруда, лікарня та котельня;
  • у Миколаївці постраждали три автівки, у Мирному та Стародубівці – по одному приватному будинку.

За підрахунками поліції, за добу руйнувань зазнали 43 цивільні об’єкти, з них 20 — житлові будинки.

Під вогнем від ранку 28 січня по ранок 29 січня також були Заповідне, Золотий Колодязь, Торецьке, Кучерів Яр, Райгородок, Олексієво-Дружківка та Свято-Покровське. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Наслідки російських атак у Донецькій області 28 січня 2026 року. Інфографіка: Вільне Радіо
Наслідки обстрілу Слов'янська дронами 'Герань-2': поранений та пошкоджені автомобілі
Наслідки російських атак у Донецькій області 28 січня 2026 року. Фото: поліція Донеччини
Руйнування у Дружківці після удару FPV-дроном по авто газової служби
Наслідки російських атак у Донецькій області 28 січня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

На Покровському напрямку впала кількість атак

  • згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові провели сім атак. Вони намагалися вклинитися в оборону ЗСУ в районі Мирного, а також у напрямках Лиману, Дробишевого та Ставок;
  • на Слов’янському напрямку українські військові зупинили шість спроб загарбників просунутись вперед. Атаки фіксували поблизу Ямполя, Свято-Покровського, а також у бік Рай-Олександрівки;
  • на Костянтинівському напрямку росіяни провели дев’ять атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Предтечине, Плещіївка, Софіївка та в напрямку Новопавлівки;
  • на Покровському напрямку українські військові відбили 22 штурмові дії загарбників поблизу населених пунктів Родинське, Покровськ, Мирноград, Котлине, Молодецьке, Філія та Дачне.
  • на Олександрівському напрямку російські військові протягом минулої доби здійснили дві атаки у бік Єгорівки.

Нагадаємо, на кінець січня в оточені боями Костянтинівці мешкають близько 2,8 тисячі цивільних. Евакуація з міста, як і доставка гуманітарних вантажів, ускладнена. Її подекуди забезпечують військові.

