За добу на Донеччині поранені двоє цивільних: як минуло 27 листопада в регіоні (ЗВЕДЕННЯ)

В'ячеслав Попович
Протягом четверга, 27 листопада, росіяни завдали не менше 1752 ударів по лінії фронту та житлових кварталах у Донецькій області. По регіону били дронами та авіабомбами, через що серед цивільних є поранені.

 

Поранені були у Слов’янську та Костянтинівці

Житлові квартали п’яти населених пунктів Донеччини були атаковані 27 листопада, йдеться у зведенні від поліції. Під вогнем були міста Добропілля, Дружківка, Костянтинівка і Слов’янськ, а також селище Билбасівка.

По Слов’янську били сімома безпілотниками типу “Герань-2” та “Гранат-4”, у місті, за уточненими даними, поранена одна цивільна людина (спочатку місцева ВА повідомляла про двох поранених чоловіків внаслідок удару). Там фіксують пошкодження 14 осель, лікарні та цивільного авто.

У Костянтинівці одна людина зазнала поранень через влучання FPV-дрона.

У ще трьох населених пунктах Донеччини є руйнування через російські удари:

  • по Дружківці запустили ще одну 250-кілограмову авіабомбу, а також FPV-дрон — пошкоджені вісім приватних будинків і цивільне авто;
  • у Добропіллі через удар дроном “Герань-2” постраждала оселя;
  • по Билбасівці загарбники били дроном “Герань-2” — пошкоджень зазнали приватний будинок та чотири цивільні автівки.

Загалом за добу на Донеччині зазнали руйнувань 33 цивільні об’єкти, з них 24 — житлові будинки.

Начальник Донецької обласної ВА Вадим Філашкін уточнив, що під вогнем були також Рубці Лиманської громади та Сіверськ.

Наслідки російських атак у Донецькій області за 27 листопада 2025 року. Фото: Вільне Радіо
Обстріл Слов'янська 27 листопада є поранені
Наслідки російських атак у Донецькій області за 27 листопада 2025 року. Фото: ГУНП Донеччини
Обстріл Слов'янська 27 листопада
Наслідки російських атак у Донецькій області за 27 листопада 2025 року. Фото: ГУНП Донеччини

Найбільше атак ЗСУ фіксували на Покровському та Костянтинівському напрямках

  • на Лиманському напрямку, згідно зі зведенням Генштабу ЗСУ, російські загарбники намагалися вклинитися в оборону українських сил 29 разів. Бої тривали поблизу населених пунктів Греківка, Карпівка, Новоєгорівка, Середнє, Новоселівка, Шандриголове, Торське та в бік Нового Миру, Глущенкового, Дружелюбівки, Ольгівки, Ставків, Дробишевого, Олександрівки;
  • на Слов’янському напрямку за добу ЗСУ зупинили 13 атак поблизу Ямполя, Дронівки, Серебрянки, Виїмки, Федорівки та у напрямку Закітного;
  • на Краматорському напрямку Сили оборони відбили ще три атаки загарбників, їх фіксували у районі Часового Яру та у бік Бондарного;
  • 31 атаку у бік Костянтинівки, Іванопілля, Степанівки та у районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр фіксували українські військові на Костянтинівському напрямку;
  • на Покровському напрямку знову відбулося найбільше боїв, там Сили оборони зупинили 59 штурмових дій у районах населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Затишок, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Новоекономічне, Піщане, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка і Дачне та у напрямках Гришиного й Новопавлівки. 
  • на Олександрівському напрямку росіяни за добу провели 29 атак поблизу населених пунктів Ялта, Андріївка-Клевцове, Вербове, Привільне, Рибне, Зелений Гай, Піддубне, Вороне, Степове, Січневе, Соснівка, Красногірське та в напрямку Олексіївки.

Нагадаємо, російські війська невдало намагалися просунутися до Лимана зі східного флангу — це район Торського та Зарічного. Тепер вони тиснуть із півночі та півдня до міста. Оборона триває із трьох напрямків фронту. 

