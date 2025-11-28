Наслідки російських атак у Донецькій області за 27 листопада 2025 року. Фото: ГУНП Донеччини

Протягом четверга, 27 листопада, росіяни завдали не менше 1752 ударів по лінії фронту та житлових кварталах у Донецькій області. По регіону били дронами та авіабомбами, через що серед цивільних є поранені.

Поранені були у Слов’янську та Костянтинівці

Житлові квартали п’яти населених пунктів Донеччини були атаковані 27 листопада, йдеться у зведенні від поліції. Під вогнем були міста Добропілля, Дружківка, Костянтинівка і Слов’янськ, а також селище Билбасівка.

По Слов’янську били сімома безпілотниками типу “Герань-2” та “Гранат-4”, у місті, за уточненими даними, поранена одна цивільна людина (спочатку місцева ВА повідомляла про двох поранених чоловіків внаслідок удару). Там фіксують пошкодження 14 осель, лікарні та цивільного авто.

У Костянтинівці одна людина зазнала поранень через влучання FPV-дрона.

У ще трьох населених пунктах Донеччини є руйнування через російські удари:

по Дружківці запустили ще одну 250-кілограмову авіабомбу, а також FPV-дрон — пошкоджені вісім приватних будинків і цивільне авто;

у Добропіллі через удар дроном “Герань-2” постраждала оселя;

по Билбасівці загарбники били дроном “Герань-2” — пошкоджень зазнали приватний будинок та чотири цивільні автівки.

Загалом за добу на Донеччині зазнали руйнувань 33 цивільні об’єкти, з них 24 — житлові будинки.

Начальник Донецької обласної ВА Вадим Філашкін уточнив, що під вогнем були також Рубці Лиманської громади та Сіверськ.

Найбільше атак ЗСУ фіксували на Покровському та Костянтинівському напрямках

на Лиманському напрямку , згідно зі зведенням Генштабу ЗСУ, російські загарбники намагалися вклинитися в оборону українських сил 29 разів. Бої тривали поблизу населених пунктів Греківка, Карпівка, Новоєгорівка, Середнє, Новоселівка, Шандриголове, Торське та в бік Нового Миру, Глущенкового, Дружелюбівки, Ольгівки, Ставків, Дробишевого, Олександрівки;

на Слов’янському напрямку за добу ЗСУ зупинили 13 атак поблизу Ямполя, Дронівки, Серебрянки, Виїмки, Федорівки та у напрямку Закітного;

на Краматорському напрямку Сили оборони відбили ще три атаки загарбників, їх фіксували у районі Часового Яру та у бік Бондарного;

31 атаку у бік Костянтинівки, Іванопілля, Степанівки та у районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр фіксували українські військові на Костянтинівському напрямку ;

на Покровському напрямку знову відбулося найбільше боїв, там Сили оборони зупинили 59 штурмових дій у районах населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Затишок, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Новоекономічне, Піщане, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка і Дачне та у напрямках Гришиного й Новопавлівки.

на Олександрівському напрямку росіяни за добу провели 29 атак поблизу населених пунктів Ялта, Андріївка-Клевцове, Вербове, Привільне, Рибне, Зелений Гай, Піддубне, Вороне, Степове, Січневе, Соснівка, Красногірське та в напрямку Олексіївки.

Нагадаємо, російські війська невдало намагалися просунутися до Лимана зі східного флангу — це район Торського та Зарічного. Тепер вони тиснуть із півночі та півдня до міста. Оборона триває із трьох напрямків фронту.