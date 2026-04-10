За добу на Донеччині поранені семеро цивільних: як минуло 9 квітня в регіоні (ЗВЕДЕННЯ)

В'ячеслав Попович
Протягом 9 квітня російські загарбники завдали не менш як 1488 ударів по підконтрольній частині Донецької області. Внаслідок влучань серед цивільних були поранені, втім, попередньо, обійшлося без загиблих.

Найбільше поранених було у Дружківці

Міста Дружківка, Краматорськ, Миколаївка та Слов’янськ, селища Біленьке, Красноторка та Малотаранівка, села Майдан, Новопавлівка, Осикове, Очеретине та Привілля були під вогнем на Донеччині 9 квітня, повідомляє поліція.

По Дружківці за добу завдали чотирьох ударів, зокрема, FPV-дронами — поранені четверо цивільних, пошкоджені один багатоквартирний та два приватні будинки, а також поштомат.

Двоє людей поранені через влучання FPV-дрона у Біленькому Краматорської громади, там також пошкоджене цивільне авто.

Одна людина зазнала поранень в Осиковому.

У ще шести населених пунктах є руйнування інфраструктури:

  • на Миколаївку російські війська скинули 250-кілограмову авіабомбу та били по місту дронами — пошкоджені приватний будинок, господарська споруда та адміністративна будівля;
  • по Краматорську били трьома дронами — пошкоджені три приватні будинки й авто;
  • Новопавлівку атакували трьома дронами “Молнія-2” — зруйнований приватний будинок. У Малотаранівці пошкоджений магазин, в Очеретиному – АЗС, у Привіллі – об’єкт інфраструктури.

За добу руйнувань зазнав 21 цивільний об’єкт, з них дев’ять житлових будинків.

Окрім цього, вже 10 квітня о 00:30 російські війська вдарили по Слов’янську двома дронами “Герань-2”. Поранені троє людей, пошкоджені 20 приватних будинків та три цивільні автівки.

Начальник ДонОВА Вадим Філашкін уточнив, що під вогнем були також Черкаське та Різниківка.

Наслідки обстрілів в Донецькій області 9 квітня 2026 року, інфографіка: Вільне Радіо
поранені цивільні у Дружківці після обстрілу Донеччини 9 квітня пошкоджені будинки та наслідки атаки
Наслідки обстрілів в Донецькій області 9 квітня 2026 року, фото: Поліція Донеччини
зруйновані приватні будинки у Краматорську після ударів дронами російської армії 9 квітня
Наслідки обстрілів в Донецькій області 9 квітня 2026 року, фото: Поліція Донеччини
наслідки обстрілу Миколаївки авіабомбою пошкоджені будівлі та інфраструктура Донеччина
Наслідки обстрілів в Донецькій області 9 квітня 2026 року, фото: Поліція Донеччини

Костянтинівський та Покровський напрямки були найактивнішими за добу

  • згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові шість разів атакували, намагалися прорвати оборону ЗСУ в бік Лиману, Діброви, Новомихайлівки та Твердохлібового;
  • на Слов’янському напрямку українські військові зупинили три спроби російських сил просунутися вперед у бік Рай-Олександрівки, Ямполя та Озерного;
  • у районі Никифорівки окупанти двічі атакували на Краматорському напрямку;
  • на Костянтинівському напрямку російські військові провели 28 атак у районах Степанівки, Плещіївки, Русиного Яру, Іванопілля та в бік Іллінівки, Софіївки, Костянтинівки й Новопавлівки;
  • на Покровському напрямку військовослужбовці ЗСУ зупинили 33 штурмові дії російських військових у районах Іванівки, Родинського, Мирнограда, Шевченка, Гришиного, Покровська, Удачного, Новомиколаївки, Новопавлівки, Молодецького, Мирного, Котлиного, Новопідгороднього та Муравки;
  • на Олександрівському напрямку російські сили вісім разів атакували в районах Олександрограда, Вороного, Злагоди та в бік Мирного й Андріївки-Клевцового.

Нагадаємо, очільник країни-агресорки Володимир Путін у ніч на 10 квітня заявив, що російські війська призупинять бойові дії на 32 години на честь прийдешнього Великодня, а також “розраховують на дзеркальні дії з боку України”.

