Наслідки обстрілів в Донецькій області 9 квітня 2026 року, фото: Поліція Донеччини

Протягом 9 квітня російські загарбники завдали не менш як 1488 ударів по підконтрольній частині Донецької області. Внаслідок влучань серед цивільних були поранені, втім, попередньо, обійшлося без загиблих.

Найбільше поранених було у Дружківці

Міста Дружківка, Краматорськ, Миколаївка та Слов’янськ, селища Біленьке, Красноторка та Малотаранівка, села Майдан, Новопавлівка, Осикове, Очеретине та Привілля були під вогнем на Донеччині 9 квітня, повідомляє поліція.

По Дружківці за добу завдали чотирьох ударів, зокрема, FPV-дронами — поранені четверо цивільних, пошкоджені один багатоквартирний та два приватні будинки, а також поштомат.

Двоє людей поранені через влучання FPV-дрона у Біленькому Краматорської громади, там також пошкоджене цивільне авто.

Одна людина зазнала поранень в Осиковому.

У ще шести населених пунктах є руйнування інфраструктури:

на Миколаївку російські війська скинули 250-кілограмову авіабомбу та били по місту дронами — пошкоджені приватний будинок, господарська споруда та адміністративна будівля;

по Краматорську били трьома дронами — пошкоджені три приватні будинки й авто;

Новопавлівку атакували трьома дронами “Молнія-2” — зруйнований приватний будинок. У Малотаранівці пошкоджений магазин, в Очеретиному – АЗС, у Привіллі – об’єкт інфраструктури.

За добу руйнувань зазнав 21 цивільний об’єкт, з них дев’ять житлових будинків.

Окрім цього, вже 10 квітня о 00:30 російські війська вдарили по Слов’янську двома дронами “Герань-2”. Поранені троє людей, пошкоджені 20 приватних будинків та три цивільні автівки.

Начальник ДонОВА Вадим Філашкін уточнив, що під вогнем були також Черкаське та Різниківка.

Костянтинівський та Покровський напрямки були найактивнішими за добу

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові шість разів атакували, намагалися прорвати оборону ЗСУ в бік Лиману, Діброви, Новомихайлівки та Твердохлібового;

на Слов’янському напрямку українські військові зупинили три спроби російських сил просунутися вперед у бік Рай-Олександрівки, Ямполя та Озерного;

у районі Никифорівки окупанти двічі атакували на Краматорському напрямку ;

на Костянтинівському напрямку російські військові провели 28 атак у районах Степанівки, Плещіївки, Русиного Яру, Іванопілля та в бік Іллінівки, Софіївки, Костянтинівки й Новопавлівки;

на Покровському напрямку військовослужбовці ЗСУ зупинили 33 штурмові дії російських військових у районах Іванівки, Родинського, Мирнограда, Шевченка, Гришиного, Покровська, Удачного, Новомиколаївки, Новопавлівки, Молодецького, Мирного, Котлиного, Новопідгороднього та Муравки;

на Олександрівському напрямку російські сили вісім разів атакували в районах Олександрограда, Вороного, Злагоди та в бік Мирного й Андріївки-Клевцового.

Нагадаємо, очільник країни-агресорки Володимир Путін у ніч на 10 квітня заявив, що російські війська призупинять бойові дії на 32 години на честь прийдешнього Великодня, а також “розраховують на дзеркальні дії з боку України”.