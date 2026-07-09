Наслідки російських атак у Донецькій області 8 липня 2026-го. Фото: поліція Донеччини

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Ще 1 226 ударів по лінії фронту та житлових кварталах Донецької області завдали російські загарбники протягом доби 8 липня. Таку кількість влучань зафіксували у поліції. За добу загинули мешканці Краматорська та Дружківки, у регіоні є поранені та нові руйнування.

Найбільше жертв — у Дружківці

Під вогнем, пише поліція, за добу були міста Дружківка, Краматорськ і Слов’янськ, селища Біленьке, Малотаранівка, Олександрівка та Ясногірка, села Михайлівка, Петрівка Перша та Спасько-Михайлівка.

У Краматорську FPV-дрон влучив по автомобілю — всередині перебувала цивільна жінка, вона загинула. Загалом по місту били вісім разів, пошкоджені один багатоквартирний і чотири приватні будинки, торгівельний центр, АЗС та два цивільні авто.

По Дружківці за добу били п’ять разів, зокрема двома авіабомбами. Там загинули троє мешканців, поранені ще шестеро. Постраждали сім приватних будинків та мопед.

Ще одна людина зазнала поранень у Слов’янську, де фіксують вісім влучань, переважно дронами. Пошкоджений один багатоквартирний і два приватні будинки, адмінбудівля, магазин, господарська споруда, залізнична колія та автомобіль.

У Біленькому постраждав приватний будинок, у Малотаранівці – приватний будинок і АЗС, у Петрівці Першій – 4 приватних оселі, у Михайлівці – приватний будинок і автомобіль, у Спасько-Михайлівці – вантажівку.є

Загалом за добу 8 липня, за підрахунками поліції, на Донеччині зазнав руйнувань 41 цивільний об’єкт, з них 23 — житлові будинки.

Також правоохоронцям вдалося встановити інформацію про загибель однієї людини й поранення ще однієї внаслідок обстрілу Дружківки 7 липня.

Влучання фіксували й в Миколаївці, Райгородку, Андріївці, Новодонецькому та Курициному, уточнив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Найбільше жертв — у Дружківці

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Слов’янському напрямку російські військові здійснили 28 штурмових дій у районах Кривої Луки, Закітного та Різниківки, а також у напрямку Рай-Олександрівки;

на Краматорському напрямку окупанти тричі атакували у напрямках Никифорівки, Тихонівки та Юрівки;

29 атак фіксували на Костянтинівському напрямку . Загарбники вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Іллінівки та Іванопілля, а також у напрямку Степанівки та Олександро-Шультиного;

найбільшу кількість штурмових дій фіксували на Покровському напрямку , де військовослужбовці ЗСУ зупинили 38 атак. Російські сили проявляли активність у районах Торецького, Покровська, Родинського та Білицького, а також штурмували у напрямку Павлівки, Вільного, Шевченка, Гришиного, Молодецького, Новопідгородного, Світлого, Гулівого, Матяшевого, Дорожнього, Никанорівки, Нового Донбасу, Котлиного та Удачного.

Нагадаємо, станом на 8 липня, на підконтрольній українському уряду території Донецької області залишаються 7147 дітей, з них троє — у зоні активних бойових дій — у Миколаївці. У населених пунктах, де оголошено обов’язкову примусову евакуацію, разом з батьками чи законними представниками залишаються 270 дітей із 230 сімей.