Наслідки обстрілів у Донецькій області за 2 липня 2026 року. Фото: поліція Донецької області

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Поліція Донецької області повідомила, що за добу 2 липня зафіксувала 1 327 обстрілів лінії фронту та житлових кварталів підконтрольної частини регіону. Внаслідок ударів загинули четверо цивільних, ще 13 дістали поранення. Найбільше постраждалих — у Слов’янську: у прифронтовому місті обірвалися життя двох людей, поранень зазнали ще двоє.

Під вогнем були щонайменше 10 населених пунктів

Міста Дружківка, Краматорськ та Слов’янськ, селища Олександрівка, Олексієво-Дружківка та Святогорівка, села Адамівка, Брусівка, Весела Гора та Маяки, за даними поліції, були під вогнем 2 липня.

По Слов’янську били чотири рази за добу — загинули двоє цивільних, поранені ще двоє. Постраждали АЗС та вантажівка.

У Дружківці через влучання трьох FPV-дронів загинула одна людина, поранені ще троє. Там фіксують пошкодження приватних будинків і цивільного авто.

Сім 250-кілограмових авіабомб росіяни спрямували на Олександрівку, там загинула одна людина, поранені ще шестеро. Руйнувань зазнали два багатоквартирні та 58 приватних будинків, дві будівлі закладу освіти, магазин, три адмінбудівлі та два авто.

У Святогорівці FPV-дрон вдарив по автодорозі — поранень зазнала одна людина, постраждало авто. Ще одна людина поранена в Адамівці через обстріл траси, там також пошкоджена одна автівка.

По Краматорську росіяни били вісьмома безпілотниками — постраждали приватний будинок, два магазини, банківський термінал, 17 цивільних авто. У Веселій Горі зазнала руйнувань приватна оселя.

Загалом за добу постраждали в регіоні 98 цивільних об’єктів, зазначили в поліції. З них 62 — житлові будинки.

Удари по регіону продовжились після опівночі: у Краматорську постраждало підприємство, у Слов’янську пошкоджені шість приватних будинків, господарська споруда та два цивільні авто. Начальник Слов’янської міської ВА додатково зазначив, що через нічну атаку в місті загинув чоловік 1954 року народження, а частина громади — залишилась без світла й води.

Начальник ДонОВА Вадим Філашкін уточнив, що також влучання фіксували у Білозерському та Райгородку.

На Покровському напрямку відбили 39 атак

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку відбили спроби вклинитися в українську оборону. Окупанти сім разів атакували в районах Діброви та Лимана, а також у напрямку Новоселівки;

на Слов’янському напрямку російські військові провели 30 штурмових дій. Вони намагалися просунутися в районах Різниківки, Закітного та Кривої Луки, а також у напрямку Рай-Олександрівки;

на Краматорському напрямку минулої доби окупанти штурмових дій не проводили;

у районах Плещіївки, Русиного Яру, Іванопілля, Костянтинівки та Іллінівки, а також у напрямку Райського армійці країни-агресорки здійснили 17 атак на Костянтинівському напрямку ;

найбільшу кількість штурмових дій фіксували на Покровському напрямку . Там військовослужбовці ЗСУ зупинили 39 атак. Російські сили виявляли активність поблизу Новоолександрівки, Білицького та Родинського, а також у напрямках Мирного, Торецького, Шевченка, Філії, Кучерового Яру, Вільного, Дорожнього, Світлого, Гришиного, Котлиного та Удачного.

Нагадаємо, від 2 до 1,8 тисячі людей могли залишитися у Мирнограді — це приблизні підрахунки зі слів українських військових. Фактично місто вважається окупованим, однак офіційно його поки не визнають таким. Евакуювати звідти людей, як і з громади загалом, неможливо. Багатьох людей окупанти вивезли у фільтраційні табори.