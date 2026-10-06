Де лінія фронту на Донеччині 6 жовтня 2026 року: зведення від ОВА, поліції та ЗСУ

Наслідки російських атак у Донецькій області за 5 жовтня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

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Ще 1 391 удар по підконтрольній частині Донецької області за 5 жовтня зафіксувала поліція: атаки були спрямовані не лише на лінію фронту, але і на житлові квартали регіону. Внаслідок влучань обірвалися чотири життя цивільних мешканців, поранені ще 11, а на фронті водночас триває російський наступ. Розповідаємо про ситуацію в регіоні за добу.

Під вогнем опинилися щонайменше 10 населених пунктів

За інформацією від поліції, за добу росіяни атакували міста Дружківка, Краматорськ і Слов’янськ, села Весела Гора, Долина, Кіндратівка, Михайлівка, Суханівка, Хрестище та Яковлівка.

У Дружківці через удари FPV-дронами одна людина загинула, ще одна — поранена, пошкоджене авто.

По Слов’янську росіяни били шістьма КАБами та FPV-дронами: загинула 63-річна жінка, поранені четверо цивільних, зокрема 13-річний хлопчик. Дитині діагностували мінно-вибухові травми, акубаротравму та осколкові поранення обличчя. Внаслідок атак у Слов’янську загалом пошкоджені чотири багатоквартирні та 20 приватних будинків, а також автоцистерна ДСНС (загарбники атакували рятувальників, коли ті ліквідували наслідки одного з попередніх ударів).

У Суханівці після атаки 250-кілограмовою авіабомбою загинула людина, руйнувань зазнали 30 осель.

Краматорськ пережив 12 обстрілів за добу, по місту переважно били безпілотниками. Там поранені четверо цивільних мешканців, пошкоджені два багатоквартирні будинки, три авто “швидкої”, цивільний автобус, дві вантажівки та сім легкових авто. Окремо у Донецькій обласній прокуратурі повідомили про загибель 49-річної місцевої мешканки, бо будинку якої вночі влучив дрон.

По Хрестищу росіяни запустили дрон “Ланцет” — постраждали дві людини, пошкоджені приватний будинок, гараж і господарська споруда.

У Миколаївці через російські обстріли постраждали п’ять осель, адмінбудівля, заклад освіти та підприємство. Внаслідок атаки по Веселій Горі пошкоджений автомобіль.

Руйнувань загалом за добу зазнали 88 цивільних об’єктів, підрахували в позиції. 62 з цих об’єктів — це житлові будинки.

Ще більше обстрілів зафіксовані у зведенні від начальника Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна. Він стверджує, що у період від ранку 5-го по ранок 6 жовтня влучання також фіксували у Сергіївці Андріївської громади, там постраждали інфраструктура та культова споруда.

Найбільше атак за добу було на Покровському напрямку

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, військовослужбовці ЗСУ відбили вісім спроб російських загарбників вклинитися в оборону на Лиманському напрямку , де окупанти атакували у бік Новоселівки, Зарічного, Лимана, Діброви та Дерилового;

на Слов’янському напрямку російські сили вели одну атаку в районі Ямполя;

на Краматорському напрямку Сили оборони зупинили одну спробу загарбників йти вперед у районі Тихонівки;

на Костянтинівському напрямку було 18 атак. Російські військові вели наступальні дії в районах Костянтинівки та у бік Попасного, Іллінівки, Осикового, Райського, Русиного Яру, Вільного, Кучерового Яру та Золотого Колодязя;

23 атаки на Покровському напрямку провели окупанти: вони намагалися просунутися у бік Ганнівки, Нового Донбасу, Добропілля, Світлого, Новогришиного, Василівки, Сергіївки, Новопавлівки, Чернігівки та Мирного.

Нагадаємо, на початок жовтня у прифронтовій Слов’янській громаді залишаються 23 957 мешканців. З них 1 688 — це діти. Евакуація з громади триває, а у Слов’янську її поступово розширюють на нові райони. Водночас у місті продовжують надавати комунальні, медичні та адміністративні послуги.