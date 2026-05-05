Поліція зафіксувала 1 436 російських ударів по підконтрольній частині Донецької області протягом доби 4 травня. Загиблі були в Добропіллі та Новотроїцькому Покровського району, загалом троє цивільних мешканців. Ще семеро жителів регіону зазнали поранень за добу. Розповідаємо про наслідки атак.
За даними поліції, протягом 4 травня під вогнем на Донеччині були міста Добропілля, Дружківка, Краматорськ, Миколаївка та Слов’янськ, селища Малотаранівка та Райгородок, села Долина, Запаро-Мар’ївка, Новотроїцьке, Осикове й Спасько-Михайлівка.
У Добропіллі Покровського району загинули двоє цивільних, поранені ще двоє внаслідок російських атак. У Новотроїцькому (село Шахівської громади) загинула ще одна людина, поранені також двоє.
По прифронтовій Дружківці били двома 250-кілограмовими авіабомбами й чотирма дронами — поранень зазнала одна людина, пошкоджені три багатоквартирні та п’ять приватних будинків.
По Слов’янську били трьома дронами — поранена одна людина (у міській військовій адміністрації уточнили, що йдеться про жінку, вона вже в лікарні), постраждав рейсовий автобус, а також приватний будинок.
У Миколаївці зазнала поранень ще одна людина, постраждала лікарня.
Загалом, за даними поліції, за добу на Донеччині загинули троє цивільних, поранені семеро. Ще у п’яти населених пунктах відбулися атаки без жертв серед цивільних:
За підрахунками поліції, за добу руйнувань зазнали 33 цивільні об’єкти, з них 19 — житлові будинки.
Начальник Донецької обласної ВА Вадим Філашкін уточнив, що за добу також влучання фіксували у Катеринівці та Різниківці.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ розпочинає припинення вогню з опівночі 5–6 травня та діятиме дзеркально, відповідаючи на російські атаки. Це оголошення стало відповіддю на російське перемир’я, яке країна-агресорка оголосила на період 8-9 травня також в односторонньому порядку.