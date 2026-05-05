Наслідки російських атак у Донецькій області, 4 травня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Поліція зафіксувала 1 436 російських ударів по підконтрольній частині Донецької області протягом доби 4 травня. Загиблі були в Добропіллі та Новотроїцькому Покровського району, загалом троє цивільних мешканців. Ще семеро жителів регіону зазнали поранень за добу. Розповідаємо про наслідки атак.

Влучання фіксували щонайменше у 12 населених пунктах регіону

За даними поліції, протягом 4 травня під вогнем на Донеччині були міста Добропілля, Дружківка, Краматорськ, Миколаївка та Слов’янськ, селища Малотаранівка та Райгородок, села Долина, Запаро-Мар’ївка, Новотроїцьке, Осикове й Спасько-Михайлівка.

У Добропіллі Покровського району загинули двоє цивільних, поранені ще двоє внаслідок російських атак. У Новотроїцькому (село Шахівської громади) загинула ще одна людина, поранені також двоє.

По прифронтовій Дружківці били двома 250-кілограмовими авіабомбами й чотирма дронами — поранень зазнала одна людина, пошкоджені три багатоквартирні та п’ять приватних будинків.

По Слов’янську били трьома дронами — поранена одна людина (у міській військовій адміністрації уточнили, що йдеться про жінку, вона вже в лікарні), постраждав рейсовий автобус, а також приватний будинок.

У Миколаївці зазнала поранень ще одна людина, постраждала лікарня.

Загалом, за даними поліції, за добу на Донеччині загинули троє цивільних, поранені семеро. Ще у п’яти населених пунктах відбулися атаки без жертв серед цивільних:

у Райгородку зазнали руйнувань приватний будинок та гараж;

по Краматорську били дронами п’ять разів — пошкоджені три оселі та два цивільні авто;

у Малотаранівці три FPV-дрони влучили поряд із приватним будинком — постраждала цивільна вантажівка;

у Запаро-Мар’ївці після влучання дрона “Герань-2” пошкоджені п’ять осель і магазин.

За підрахунками поліції, за добу руйнувань зазнали 33 цивільні об’єкти, з них 19 — житлові будинки.

Начальник Донецької обласної ВА Вадим Філашкін уточнив, що за добу також влучання фіксували у Катеринівці та Різниківці.

Влучання фіксували щонайменше у 12 населених пунктах регіону

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку ЗСУ відбили шість спроб загарбників просунутися поблизу Дробишевого, Лиману, Ямполя та Озерного;

на Слов’янському напрямку три спроби окупантів просунутися вперед поблизу Кривої Луки, Закітного та Різниківки зупинили військовослужбовці ЗСУ;

поблизу Малинівки, Никифорівки та Віролюбівки на Краматорському напрямку зупинили три атаки армійців країни-агресорки;

на Костянтинівському напрямку російські сили здійснили 16 атак поблизу Костянтинівки, Торецького, Іллінівки, Плещіївки та Степанівки;

на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 24 штурми російських військових поблизу Білицького, Покровська, Гришиного, Родинського, Удачного, Новопавлівки, Новоолександрівки, Молодецького, Новомиколаївки та Муравки;

на Олександрівському напрямку російські сили сім разів атакували поблизу Січневого, Єгорівки, Нового Запоріжжя, Злагоди та Вербового.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ розпочинає припинення вогню з опівночі 5–6 травня та діятиме дзеркально, відповідаючи на російські атаки. Це оголошення стало відповіддю на російське перемир’я, яке країна-агресорка оголосила на період 8-9 травня також в односторонньому порядку.