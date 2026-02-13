Наслідки російських атак на Донеччині за 12 лютого. Фото: поліція Донеччини

Протягом 12 лютого поліція продовжувала фіксувати російські удари з різних видів зброї по території підконтрольної частини Донецької області, правоохоронці нарахували загалом 1 445 таких атак. Частина ударів припала по житлових кварталах регіону, є п’ятеро загиблих цивільних. Більшість — у Краматорську, де, зокрема, обірвалося життя хлопчика 8 років, двох його дорослих братів та сусіда.

Росіяни атакували щонайменше дев’ять населених пунктів Донецької області

Влучання фіксували у містах Дружківка, Краматорськ, Миколаївка та Слов’янськ, селищі Малотаранівка, Черкаське та Райгородок, а також селах Пискунівка та Яцьківка, повідомляє поліція.

Краматорськ атакували за добу 11 разів за допомогою бомб та дронів. Четверо людей загинули: восьмирічний хлопчик, двоє його братів по 19 років (вони були близнюками), а також їхній сусід 63 роки. Поранень зазнали у місті четверо цивільних, зокрема мати та бабуся згаданих хлопців. Пошкоджені 11 багатоквартирних і два приватні будинки, магазин, аптека, котельня, нежитлове приміщення, автомобіль з кавою та 28 цивільних авто.

По Черкаському росіяни вдарили безпілотником — загинула одна цивільна людина, ще двоє зазнали поранень. Руйнувань зазнали два приватні будинки та цивільне авто.

У Малотаранівці через влучання дрона троє людей поранені, пошкоджена цивільна вантажівка.

Дружківка витримала дев’ять атак, п’ять із них — 250-кілограмовими авіабомбами. Там ще троє цивільних зазнали поранень, постраждали три багатоквартирні й вісім приватних будинків, підприємство та автомобіль.

Через дронові удари у Слов’янську та Миколаївці пошкоджені по одному цивільному авто. У Райгородку руйнувань зазнали два приватні будинки.

Загалом за добу, за підрахунками поліції, на Донеччині пошкоджені 70 цивільних об’єктів, зокрема 27 житлових будинків.

Також влучання фіксували у Золотому Колодязі, Вільному, Торецькому, Андріївці та Свято-Покровському, повідомляє начальник ДонОВА Вадим Філашкін.

Покровський напрямок залишається найактивнішим на Донеччині

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові атакували чотири рази. Вони намагалися вклинитися в оборону ЗСУ у районах населених пунктів Ставки, Середнє та Лиман;

на Слов’янському напрямку військовослужбовці ЗСУ зупинили шість спроб окупантів просунутися вперед у бік Свято-Покровського, Ямполя, Платонівки та Закітного;

поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Щербинівки, Іллінівки, Русин Яр та Софіївки на Костянтинівському напрямку російські сили провели 12 атак;

на Покровському напрямку ЗСУ зупинили 37 штурмових дій армійців країни-агресорки поблизу Удачного, Родинського, Новоолександрівки, Шевченка, Котлиного, Покровська, Молодецького, Новопавлівки, Білицького, Новопідгородного, Дачного та Іванівки;

на Олександрівському напрямку російські військові активних штурмових дій не проводили.

Нагадаємо, у Краматорську оголосили тендер на закупівлю спірального бар’єра безпеки типу “Єгоза” для потреб територіальної оборони громади. Планують придбати 2000 бухт металевого загородження. Заплатити готові були до 7 мільйонів, але один з постачальників, який прийшов на відкриті торги, продає товар на 800 тисяч дешевше. Журналісти Вільного Радіо розповіли, що відомо про закупівлю.