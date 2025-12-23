Панорама Покровська, кінець серпня 2025 року. Скриншот з відео 68 ОЄБр/YouTube

У Покровській громаді за неповні два місяці роботи комісій загальна сума компенсацій, виплачених за зруйноване війною житло, зросла більш ніж на 280 мільйонів гривень. Водночас виплат за пошкоджене цьогоріч не нараховували.

Суми компенсацій журналістам Вільного Радіо повідомив начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк.

Станом на 31 жовтня 2025 року комісія нарахувала компенсацій на суму понад 510 млн грн. За зруйноване майно — на понад 446,8 млн грн, а за пошкоджене — 63,3 млн грн.

А вже 20 грудня 2025 року загальна сума нарахованих компенсацій у громаді перевищила 790 млн грн. На це вплинули саме компенсації за зруйноване житло — вони зросли до 727,3 млн грн. Виплати за пошкоджене майно при цьому не змінилися. Загалом у 2025 році ці компенсації не нараховували.

Тобто за неповні 2 місяці роботи комісії нарахували понад 280,5 млн грн саме за зруйноване житло в Покровській громаді.

На можливість роботи комісій в першу чергу впливає безпекова ситуація в громаді. Нагадаємо, що Покровська громада частково окупована, на інших ділянках тривають активні бойові дії. Тому комісії наразі можуть працювати тільки дистанційно і фіксувати лише зруйноване житло.

Важливо: кошти на відновлення пошкодженого житла або придбання нового не закладають у бюджети громад. Це окрема державна програма.

Для довідки: В Україні діє законодавство, що регулює питання компенсації за пошкоджене та знищене житло внаслідок бойових дій. Для цього у 2023 році запустили спеціальну програму “єВідновлення”. Вона фінансується з державного бюджету України, а її реалізація відбувається завдяки міжнародній підтримці від партнерів. Україна одержує підтримку від Європейського Союзу, Світового банку, США та інших країн, які виділяють кошти на відбудову житлової інфраструктури. Комісії для розгляду кожного окремого випадку створюють на місцях у громадах. Члени комісії розглядають заявки, обстежують житло (навіть дистанційно) та розраховують суму компенсації. Гроші не видають готівкою. Натомість надають житлові сертифікати, які можна використати для придбання/будівництва нового житла, або кошти перераховують через програму “єВідновлення” для ремонту пошкодженого майна. Компенсацію за зруйноване житло розраховують за відповідною формулою — використовується вартість 1 кв.м житла, регіональні коефіцієнти та показники з року побудови тощо. Це може бути сертифікат на нове житло або кошти на самостійну відбудову. За пошкоджене житло є ліміти компенсацій: до 350 000 грн – для квартир;

до 500 000 грн – для приватних будинків. Щоб отримати кошти чи скористатися сертифікатом, потрібно відкрити рахунок у банку-учаснику програми.

Нагадаємо, що у програми “єВідновлення” з’явилася потреба у дофінансуванні на 8,8 мільярда гривень. Ці кошти посадовці вирішили взяти з резервного фонду держбюджету. Таке рішення має дозволити забезпечити виплати відшкодувань за 6 278 житловими сертифікатами для українців, які втратили домівку через війну.