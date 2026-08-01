Сапери ДСНС на Донеччині знешкоджують вибухонебезпечні предмети. Фото: ДСНС Донеччини

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Упродовж липня 2026 року піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили 32 гектари території Донецької області, де виявили та вилучили 180 вибухонебезпечних предметів. Крім того, за місяць рятувальники відпрацювали 53 звернення від жителів області про підозрілі знахідки.

Про це журналістам Вільного Радіо розповів речник Головного управління ДСНС у Донецькій області Станіслав Балдін.

За його словами, у липні сапери ДСНС обстежили 32 гектари території, на яких виявили та вилучили 180 вибухонебезпечних предметів. Також протягом місяця вони опрацювали 53 заявки від громадян, які повідомляли про підозрілі предмети.

Найбільш забрудненою територією серед тих, де у липні працювали піротехнічні підрозділи, стала Словʼянська громада. Саме там фахівці найчастіше проводять обстеження та знешкоджують вибухонебезпечні предмети.

Водночас за словами Балдіна, найбільшу загрозу становлять території поблизу лінії бойового зіткнення. Через постійні російські обстріли та складну безпекову ситуацію піротехніки не завжди можуть оперативно виїхати туди.

“Постійні обстріли, залишки боєприпасів. Десь долітають мінометні міни, артилерія, і незрозуміло, чи вони здетонували. Не завжди ми встигаємо туди виїжджати, тому що лінія фронту інтенсивно просувається. Безпосередньо на лінію бойового зіткнення ніхто не виїжджає, тому там забрудненість максимальна”, — пояснив речник ДСНС регіону.

У тилових населених пунктах, де ще проживають люди, сапери регулярно реагують на звернення місцевих жителів. Впродовж липня значна частина таких викликів у Краматорську та Словʼянську повʼязана із залишками російських безпілотників після атак.

“Люди часто виявляють на території подвірʼя чи поруч залишки БПЛА — крило або інші елементи. Тому піротехніки доволі часто залучаються до такого виду робіт”, — зазначив Станіслав Балдін.

Окрім розмінування та реагування на звернення громадян, піротехнічні підрозділи допомагають відновлювати критичну інфраструктуру після російських обстрілів. Перед початком ремонтних робіт вони обстежують місця пошкоджень, щоб комунальники могли безпечно працювати.

Зокрема, сапери перевіряють лінії електропередач, обʼєкти водопостачання та ділянки доріг після російських ударів. За словами речника ДСНС Донеччини, взаємодія з комунальними службами відбувається у межах налагодженого алгоритму дій, тому такі виїзди не фіксуються як окремі звернення громадян.

У ДСНС наголошують: якщо ви помітили підозрілий предмет, не торкайтеся його та не намагайтеся самостійно перенести чи знешкодити. Про небезпечну знахідку необхідно негайно повідомити за номером 101, 112 або місцеву владу.

Нагадаємо, вранці 30 липня російські війська кілька разів атакували Словʼянськ. Через удар FPV-дроном по мікрорайону Семенівка поранення дістав місцевий житель, а після одного з влучань частина громади залишилася без світла.