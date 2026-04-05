За минулий тиждень в Краматорську загинули два підлітки: що відомо про хлопців

Лампадки зі свічками. Ілюстративне фото: УНІАН

Внаслідок обстрілів у Краматорську загинули 13-річний Максим Теліус та 16-річний Давід Кожевніков.

Про загиблих розповіли в Краматорській міськраді.

“Ми втратили двох юних краматорців — хлопців, яким було лише 13 і 16 років. Вони були частиною нашого міста, нашого сьогодення і нашого майбутнього. Вони навчалися, мріяли, вірили, планували. І разом із ними Краматорськ втратив частину себе”, — йдеться у повідомленні міськради.

Обстріл Краматорська 29 березня забрав життя учня 7-Г класу Краматорської ЗОШ №5 Максима Теліуса.

В Управлінні освіти Краматорської міськради розповіли, що Максим був надзвичайно доброю, світлою дитиною — щирим, допитливим хлопчиком, який завжди був готовий підставити плече допомоги друзям та вчителям.

“Він по-справжньому любив школу і цінував можливість навчатися.

Ще у 6 класі у своєму творі “Школа моєї мрії” Максим писав слова, які сьогодні крають серце: “Я сміливо можу сказати, що школа, де я навчаюся — це школа моєї мрії. Тут навчають не тільки предметам та дружбі, але й формують особистість… Дуже хочеться повернутись до моєї школи та здобувати освіту не дистанційно, спілкуватись з вчителями та друзями не через комп’ютер. Я вірю, що ми повернемось до школи нашої мрії”.

Він мріяв, він вірив у найкраще і просто хотів жити під мирним небом рідного міста”, — написали про хлопця.

Давід Кожевніков, фото: Instagram/kramatorsk.news

Учень 10-Б класу ОЗЗСО “Академічний” Давід Кожевніков загинув внаслідок обстрілу Краматорська 3 квітня. Хлопець дістав важкі поранення, від яких невдовзі помер.

В місцевому пабліку “Kramatorsk.news” зазначають, що мати Давіда зараз бореться з онкологією.

Нагадаємо, у 2025 році повномасштабне вторгнення забрало життя щонайменше 853 цивільних жителів на Донеччини. Вільне Радіо розповідало про них.