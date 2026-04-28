“За останній місяць отримали близько тисячі знімків”: яка ситуація з компенсаціями за житло у Мирноградській громаді

Мирноград у березні 2026 року. Ілюстративне фото з окупаційних джерел

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Кількість заявок від жителів Мирноградської громади на компенсації за житло за останній місяць зросла. Комісія отримала близько 1 тисячі супутникових знімків, які мають підтвердити або спростувати факт руйнації. Обсяг роботи зростає, тож фахівці шукають рішення, аби прискорити цей процес.

Про це розповів голова Мирноградської МВА Юрій Третяк в матеріалі ТК “Орбіта”.

Мешканці громади продовжують замовляти супутникові знімки у приватних компаній, аби зрозуміти, у якому стані їхня нерухомість. А втім, аби комісія ухвалила рішення доводиться чекати фото від Державного космічного агенства.

“Для дистанційного обстеження ми визначаємо координати, а тоді передаємо їх агенству. Якщо взимку, січень-лютий, майже не було нових знімків, то з березня пішло багато фото з супутників. Обсяг роботи комісії суттєво зріз, кількість звернень збільшується щомісяця”, — каже Третяк.

За його словами, раніше фахівці отримували близько 200-300 фото на місяць, однак нині ця цифра значно зросла — до майже тисячі від початку квітня. Комісія планує розширити команду, аби пришвидшити розгляд.

“Це технічні працівники, які саме набирають та формують документи. Люди не встигають, дуже багато роботи”, — зазначив посадовець.

Нагадаємо, на квітень 2026-го жителі прифронтових громад Донецької області подали понад 65,5 тисячі заяв на компенсації за знищене житло, однак для більшої частини з них призупинили розгляд. В Офісі омбудсмана з прав людини стверджують, що комісії при військових адміністраціях не розглядають такі звернення по суті — проблема в механізмі дистанційного обстеження.

Раніше омбудсман з прав людини Дмитро Лубінець надсилав до уряду листа із рекомендаціями, як спростити механізм дистанційно обстеження.