Немовля. Ілюстративне фото: Слов'янська МВА

Протягом травня 2026 року у Слов’янську, де продовжує роботу останній пологовий будинок на підконтрольній частині Донецької області, народилися 10 дітей.

Про народжуваність у Слов’янську за травень 2026 року повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.

“В останній місяць весни в Слов’янську народилося 10 дітей: 3 хлопчики та 7 дівчаток. Нехай малюки ростуть здоровими й щасливими під мирним небом рідного українського міста!”, — заявив начальник МВА Вадим Лях.

Народжуваність у Слов’янську в травні 2026 року виявилась поки найнижчою за 2026 рік. У квітні там на світ з’явилися 16 малюків, у березні — 27, у лютому — 16, у січні — 31.

Загалом за перші п’ять місяців року в останньому пологовому на підконтрольній частині Донецької області народилися 100 немовлят. На тлі посилення обстрілів народжуваність у місті поступово скорочується. Для порівняння: за перші п’ять місяців минулого, 2025 року, у Слов’янську з’явилися на світ 259 дітей.

Нагадаємо, на кінець травня 2026-го у зоні примусової евакуації Донецької області, ймовірно, залишаються пʼятеро дітей. Нещодавно одна родина повернулася до Сергіївки, ще четверо неповнолітніх – можуть бути в Миколаївці. Встановити їхнє місцеперебування наразі не змогли.