За тиждень на Донеччині зафіксували 19 пошкоджень газових мереж через російські атаки: що відомо

За тиждень на Донеччині фіксували 19 пошкоджень газових мереж. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Від 27 квітня по 3 травня через обстріли газова інфраструктура Донецької області постраждала 19 разів, найбільше — у Слов’янську й Миколаївці. Газовики відновлюють мережі, коли цього дозволяє безпекова ситуація.

Про це повідомили у пресслужбі Донецькоблгазу.

Найбільше пошкоджень за тиждень фіксували у Слов’янську — загалом вісім інцидентів. У Миколаївці — сім, у Дружківці — три, у Краматорську — ще одне.

Зазначимо, наприкінці доби 28 квітня до Миколаївки перекрили подачу газу через наслідки російських атак. Місцева влада зазначає, що відновлення подачі газу буде можливе після завершення активних бойових дій.

У Слов’янську за тиждень газопостачання відновили для 153 абонентів, у Краматорську — для 218, ще 421 абонента підключили після відключень, які відбулися ще до 27 квітня.

Окрім бойових пошкоджень, протягом тижня у Слов’янську усунули 17 аварій небойового характеру — газ повернули 28 абонентам, уточнили у Донецькоблгазі.

