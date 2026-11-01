За тиждень Росія атакувала Україну майже 2 тисячами дронів та 44 ракетами, — Зеленський

Наслідки російських ударів по Донецькій області, 27 жовтня 2026 року. Ілюстративне фото: поліція Донеччини

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

За цей тиждень Росія випустила по Україні майже дві тисячі дронів та 44 ракети різних типів, більшість з них — балістика. Окупанти намагаються максимально скористатися дефіцитом перехоплювачів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, війська країни-агресорки продовжують завдати масованих атак по критичній інфраструктурі України. За цей тиждень — з 26 жовтня по 1 листопада — окупанти випустили по країні 1940 ударних дронів, понад 1 580 КАБів і 44 ракети різних типів, з яких 36 — балістичні. Окупанти намагаються максимально скористатися дефіцитом перехоплювачів балістики, каже глава держави.

Читати також: “Пережила орків у 2014-му”: який вигляд має зруйнована Росією будівля виконкому в Краматорську

Разом із тим він наголосив, що Україна щодня комунікує про потребу в ракетах до Patriot зі Сполученими Штатами Америки, Європою та іншими партнерами, які можуть допомогти.

“І цього місяця були нові рішення США та європейських країн про нові пакети для України. Але ці постачання не можуть чекати роки. Росія розбиває інфраструктуру та вбиває наших людей саме зараз і ставить ставку на балістику цієї зими. Відповідно і рішення щодо ППО реалізувати потрібно зараз. Дякую всім, хто підтримує захист українського неба”, — написав Зеленський.

Нагадаємо, понад 1,4 тисячі ударів завдали війська країни-агресорки по житлових кварталах та лінії фронту підконтрольної частини Донецької області за добу 31 жовтня. Через ці атаки загинула людина, ще восьмеро зазнали поранень. Жертвами окупантів стали жителі Словʼянська та Краматорська.