Дрон-камикадзе «Шахед». Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Упродовж тижня російські війська застосували проти України близько 2200 ударних безпілотників, понад 1730 керованих авіабомб та 106 ракет різних типів. Майже половина випущених ракет були балістичними.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, практично щодня російські війська атакують прифронтові та прикордонні громади. Під обстрілами, зокрема, перебувають Суми, Запоріжжя, Херсон, Харків та Дніпро, а також населені пункти Донецької області.

Також упродовж тижня росіяни завдали масованого удару по Києву. Внаслідок атаки загинула 31 людина, ще 102 дістали поранень. Серед поранених — четверо дітей.

За словами Володимира Зеленського, українські сили вже здатні збивати понад 90% російських дронів. Водночас перехоплювати вдається не всі балістичні ракети.

“І саме на балістику спирається зараз Москва, щоб продовжувати свою війну”, — заявив президент України Володимир Зеленський.

Він підкреслив, що Україна продовжує працювати над посиленням протиповітряної оборони та отриманням ракет-перехоплювачів від партнерів. Окремо триває спільна з європейськими країнами робота над посиленням захисту від балістичних ракет.

“Кожен пакет ракет-перехоплювачів — це реальний захист життів”, — зазначив президент.

Раніше ми писали, що за червень українські військові уразили понад 200 тисяч російських цілей.