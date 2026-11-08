За тиждень росіяни атакували Україну майже 1,9 тисячею авіабомб: чим ще били

Наслідки російської атаки на Донеччині, листопад 2026-го. Ілюстративне фото: Донецька ОВА

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За перший тиждень листопада 2026-го війська країни-агресорки били по Україні ракетами, керованими бомбами та ударними дронами. Це були комбіновані атаки, зокрема із застосуванням балістики. Загалом йдеться про більш як пʼять тисяч одиниць різного озброєння.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його даними, від початку листопада Росія випустила по українських містах та громадах 115 ракет різного типу, ще майже 1,9 тисячі — керовані авіабомби. Також загарбники запустили понад 3 тисячі ударних дронів. Такі атаки були комбінованими, зокрема із застосуванням балістики.

Як стверджує президент, значну частину ракет війська країни-агресорки виробили саме у 2026-му. Інформацію про підприємства, які залучені до цього продовжують передавати партнерам.

“У жовтні були великі санкційні пакети України проти залучених фізичних і юридичних осіб. Дуже важливо, щоб вони були синхронізовані у Європі та юрисдикціях Групи семи. Якщо у світу недостатньо антибалістики, щоб захистити українське небо, потрібно зупиняти ракети на конвеєрах. Розраховуємо на сильний 22-й санкційний пакет ЄС. Дякую всім партнерам, які справді допомагають”, — наголосив Зеленський.

Зазначимо, що за минулу добу окупанти вдарили по Україні трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69, а серед 164 ударних дронів 112 — реактивні. Протиповітряній обороні вдалося збити 137 дронів, але про влучання відомо на 23 локаціях. На Донеччині за 7 листопада жертвами загарбників стали загалом десятеро людей: пʼятеро загинули, ще стільки ж зазнали поранень. Росіяни били по Краматорську, Дружківці, Біленькому та Словʼянську.

Нагадаємо, за перші сім днів листопада 2026-го українські військові знищили понад 16,1 тисячі росіян. Фактично захисники знешкоджували по одному полку за добу — це новий рекорд від початку відкритого вторгнення.