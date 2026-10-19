 За вихідні зі Святогірської та Краматорської громад евакуювали 17 людей, зокрема дитину
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За вихідні зі Святогірської та Краматорської громад евакуювали 17 людей, зокрема дитину

Богдан Комаровський
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За 17-18 жовтня евакуаційний екіпаж “Фенікс” вивіз з Краматорської та Святогірської громад 17 людей, серед яких одна дитина. Рятувальники закликають місцевих жителів виїздити з небезпеки. 

Про це повідомили у ДСНС Донецької області.

Там розповіли, що впродовж вихідних рятувальники евакуаційної групи “Фенікс” допомогли виїхати з небезпечних територій 17 мешканцям Краматорської та Святогірської громад. Серед евакуйованих — одна дитина.

Як зазначають надзвичайники, через постійні російські обстріли залишатися у прифронтових населених пунктах стає дедалі небезпечніше. Натомість евакуація — це можливість уберегти себе та своїх близьких від смертельної загрози.

За вихідні зі Святогірської та Краматорської громад евакуювали 17 людей, зокрема дитину
Евакуація зі Святогірської та Краматорської громад, жовтень 2026 року. Фото: ДСНС Донеччини

“Не чекайте, поки небезпека постукає у ваші двері. Евакуюйтеся вчасно — збережіть життя”, — кажуть у ДСНС.

Нагадаємо, на середину жовтня 2026-го у зоні обовʼязкової евакуації на Донеччині залишалися понад 380 дітей. Перелік територій для примусового виїзду розширили, а разом із ним кількість неповнолітніх, яких мають звідти вивезти.

Також нещодавно  екіпаж “Білого Янгола” днями вивіз з понівеченого Краматорська ще дві родини з дітьми, одна з яких мешкала на околиці — найнебезпечнішому районі.

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