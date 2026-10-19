За вихідні зі Святогірської та Краматорської громад евакуювали 17 людей, зокрема дитину

За 17-18 жовтня евакуаційний екіпаж “Фенікс” вивіз з Краматорської та Святогірської громад 17 людей, серед яких одна дитина. Рятувальники закликають місцевих жителів виїздити з небезпеки.

Про це повідомили у ДСНС Донецької області.

Там розповіли, що впродовж вихідних рятувальники евакуаційної групи “Фенікс” допомогли виїхати з небезпечних територій 17 мешканцям Краматорської та Святогірської громад. Серед евакуйованих — одна дитина.

Як зазначають надзвичайники, через постійні російські обстріли залишатися у прифронтових населених пунктах стає дедалі небезпечніше. Натомість евакуація — це можливість уберегти себе та своїх близьких від смертельної загрози.

“Не чекайте, поки небезпека постукає у ваші двері. Евакуюйтеся вчасно — збережіть життя”, — кажуть у ДСНС.