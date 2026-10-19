За вихідні зі Святогірської та Краматорської громад евакуювали 17 людей, зокрема дитину

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За 17-18 жовтня евакуаційний екіпаж “Фенікс” вивіз з Краматорської та Святогірської громад 17 людей, серед яких одна дитина. Рятувальники закликають місцевих жителів виїздити з небезпеки.
Про це повідомили у ДСНС Донецької області.
Там розповіли, що впродовж вихідних рятувальники евакуаційної групи “Фенікс” допомогли виїхати з небезпечних територій 17 мешканцям Краматорської та Святогірської громад. Серед евакуйованих — одна дитина.
Як зазначають надзвичайники, через постійні російські обстріли залишатися у прифронтових населених пунктах стає дедалі небезпечніше. Натомість евакуація — це можливість уберегти себе та своїх близьких від смертельної загрози.
“Не чекайте, поки небезпека постукає у ваші двері. Евакуюйтеся вчасно — збережіть життя”, — кажуть у ДСНС.
Також нещодавно екіпаж “Білого Янгола” днями вивіз з понівеченого Краматорська ще дві родини з дітьми, одна з яких мешкала на околиці — найнебезпечнішому районі.