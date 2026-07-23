Російькі військові. Ілюстративне фото із російських джерел

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Російське командування перекидає додаткові резерви та залучає до штурмових дій артилеристів і пілотів, намагаючись наростити темпи просування на Слов’янсько-Краматорському напрямку. Росіяни продовжують дотримуватись тактики просування малими групами, а українські підрозділи натомість атакують логістику та штурмові групи загарбників.

Про це в ефірі “Суспільне. Студія” розповів командир батальйону безпілотних систем “Сапсани” 30-ї ОМБр імені князя Костянтина Острозького Михайло Трач.

“Ворог щоденно перекидає звідусіль резерви, намагається нарощувати темпи свого просування. Вони знімають з бойових позицій артилеристів і навіть пілотів та залучають їх до штурмової піхоти для того, щоб продовжувати свій повзучий наступ. Але поки що їм цього не вдається”, — заявив Михайло Трач.

Він уточнив, що українські сили уражають цілі не тільки на передовій, а й у глибокому тилу російських військових, зокрема в районі Соледара. Для цього залучили нові ударні безпілотники Hornet, які разом зі Starlink здатні діяти на великих відстанях. Дрони уражають цілі на дистанції понад 100 кілометрів у тилу окупантів, зокрема в районах Алчевська, Дебальцевого та Попасної.

“Наносимо ураження виключно по військовій автомобільній техніці ворога. Знищуємо колони, знищуємо установки РЕБ спеціалізовані, знищуємо вантажівки, знищуємо бронетехніку. І зараз активно щодня працюємо на цьому напрямку. Особливості є те, що дрон доволі легкий, маневрений, швидко дуже летить, у змозі долати значні відстані”, — підкреслив військовий.

Нагадаємо, на засіданні Ради оборони Донецької області 22 липня обласна влада спрямувала нову субвенцію на підтримку підрозділів, які захищають регіон. Вони отримають 49,5 млн грн на задоволення власних потреб.