Загиблим медійникам Альоні Грамовій та Євгену Кармазіну присудили премію за захист свободи слова

Підтримайте Вільне Радіо
Журналістці Альоні Грамовій та оператору Євгену Кармазіну посмертно присудили премію за захист свободи слова імені Ігоря Лубченка. Медійники загинули 23 жовтня у Краматорську під час виконання професійного завдання.
Про присудження премії повідомили у пресслужбі Донецької обласної ВА.
Рішення про присудження премії Альоні Грамовій та Євгену Кармазіну в Національній спілці журналістів України ухвалили на пропозицію кримського журналіста та секретаря НСЖУ Миколи Семени.
“Вони загинули від російського дрона, але не зникли з нашої пам’яті. Альона і Євген були хоробрими журналістами, які обрали правду навіть під смертельною загрозою. Ми завжди будемо пам’ятати їх”, — наголосив голова НСЖУ Сергій Томіленко.
Альона Грамова та Євген Кармазін загинули через удар російським дроном у Краматорську 23 жовтня 2025 року. Вони на момент атаки перебували в автомобілі, який стояв на автозаправній станції. Внаслідок того удару також був поранений — спеціальний кореспондент FREEДОМ Олександр Количев.
Олена Грамова (Губанова) народилась у місті Єнакієве Донецької області, яку від 2014 року перебуває в окупації. З 2021 року працювала військовою кореспонденткою каналів українського державного іномовлення. У червні 2023 року її нагородили орденом княгині Ольги III ступеню. Їй було 43.
Євген Кармазін народився у Краматорську, від 2022 року працював оператором каналів українського державного іномовлення. Його життя обірвалося у 33.
Прощання з медійниками пройшло 27 жовтня 2025 року у Києві.
З нагоди Дня працівників радіо, телебачення та зв’язку 15 листопада 2025 року президент Зеленський посмертно нагородив Альону Грамову та Євгена Кармазіна орденами “За заслуги” III ступеня.