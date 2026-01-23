Загиблим медійникам Альоні Грамовій та Євгену Кармазіну присудили премію за захист свободи слова

Євген Кармазін та Альона Грамова (Олена Губанова), 2023 рік. Фото: Facebook/Альона Грамова

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Журналістці Альоні Грамовій та оператору Євгену Кармазіну посмертно присудили премію за захист свободи слова імені Ігоря Лубченка. Медійники загинули 23 жовтня у Краматорську під час виконання професійного завдання.

Про присудження премії повідомили у пресслужбі Донецької обласної ВА.

Рішення про присудження премії Альоні Грамовій та Євгену Кармазіну в Національній спілці журналістів України ухвалили на пропозицію кримського журналіста та секретаря НСЖУ Миколи Семени.

“Вони загинули від російського дрона, але не зникли з нашої пам’яті. Альона і Євген були хоробрими журналістами, які обрали правду навіть під смертельною загрозою. Ми завжди будемо пам’ятати їх”, — наголосив голова НСЖУ Сергій Томіленко.

Альона Грамова та Євген Кармазін загинули через удар російським дроном у Краматорську 23 жовтня 2025 року. Вони на момент атаки перебували в автомобілі, який стояв на автозаправній станції. Внаслідок того удару також був поранений — спеціальний кореспондент FREEДОМ Олександр Количев.

Олена Грамова (Губанова) народилась у місті Єнакієве Донецької області, яку від 2014 року перебуває в окупації. З 2021 року працювала військовою кореспонденткою каналів українського державного іномовлення. У червні 2023 року її нагородили орденом княгині Ольги III ступеню. Їй було 43.

Євген Кармазін народився у Краматорську, від 2022 року працював оператором каналів українського державного іномовлення. Його життя обірвалося у 33.

Прощання з медійниками пройшло 27 жовтня 2025 року у Києві.

З нагоди Дня працівників радіо, телебачення та зв’язку 15 листопада 2025 року президент Зеленський посмертно нагородив Альону Грамову та Євгена Кармазіна орденами “За заслуги” III ступеня.