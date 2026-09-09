До Реєстру збитків відтепер приймають заяви за чотирма новими категоріями: що додали

Зруйнована частина будівлі у південній частині Лиману, 19 квітня 2023 року. Фото: Ґрати

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Українці отримали можливість фіксувати нові види втрат, спричинені війною Росії проти України: до міжнародного Реєстру збитків додали ще чотири категорії для фізосіб. Ці дані збирають, аби створити глобальний механізм для компенсацій. Розповідаємо, про що саме йдеться та у якому разі заявники зможуть отримати виплати.

Про оновлення переліку категорій повідомили у пресслужбі “Дії” та у пресслужбі Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Так, нова категорія А4.1 “Втрата доступу до медичної допомоги” стосується випадків, коли через бойові дії, окупацію чи руйнування медичних закладів людина не змогла отримати необхідне лікування або зазнала додаткових втрат на лікування чи проїзд.

Наступна категорія збитків, А4.2 “Втрата доступу до освіти” призначена для людей, хто через руйнування закладів освіти, окупацію чи інші пов’язані з війною обставини не могли навчатися.

Категорія А2.10 “Інші порушення міжнародного права” охоплює випадки моральної шкоди, душевного болю та страждань через порушення міжнародного гуманітарного права, які не підпадають під згадані вище категорії

Остання з нових категорій А3.7 “Інші економічні втрати” дозволяє зафіксувати, зокрема, втрату фінансової підтримки сім’ї, витрати на поховання близької людини, втрату цінного рухомого майна, а також економічні збитки ФОПів чи самозайнятих.

Як подати заявку

Авторизуйтеся на порталі Дія як керівник юридичної особи або представник, якому надали цифрові повноваження; Оберіть відповідну категорію заяви в розділі “Репарації: міжнародний Реєстр збитків”; Вкажіть інформацію про майно, право власності або інше право на нього та обставини пошкодження чи знищення; Зазначте опис і оцінку пошкоджень, а також орієнтовну суму вимоги; Додайте документи, фото та інші матеріали, які підтверджують заяву; Перевірте внесені дані та подайте заяву до Реєстру збитків.

Частина інформації, як вказують у “Дії”, може підтягуватися до заяви автоматично з електронних джерел. Решту даних і докази потрібно додати самостійно. Заповнювати заяви можете не завершувати одразу — чернетку можна зберегти й повернутися до неї пізніше.

Коли українці зможуть отримати компенсацію

Щоб отримати “проміжні репарації” в межах глобального компенсаційного механізму, потрібні три компоненти.

Перший — Реєстр збитків для України — по суті є лише базою даних, яка обліковує заяви на відшкодування збитків, втрат чи шкоди внаслідок російської агресії.

Другим компонентом є компенсаційна комісія на підставі договору між Україною та партнерами — підписана у Гаазі Конвенція. Вона набуде чинності після ратифікації щонайменше 25 країнами. Це відкриє шлях до “практичної реалізації механізму репарацій” — через юридичні зобов’язання.

Третім — кінцевим — компонентом глобального механізму стане створення компенсаційного фонду, звідки Україна зможе виплачувати відшкодування. Джерела його наповнення нині обговорюють, однак основну частину грошей, ймовірно, залучать із заморожених російських активів або складних відсотків.

Нагадаємо, російські війська планують зосередити свої сили на Словʼянському напрямку — він стане основним відтинком упродовж осені 2026-го. Окупанти вже намагаються вийти на рубежі Миколаївки та Оріхуватки, що може дозволити в майбутньому підійти до Словʼянська. Задля цього вони посилили атаки на місто: тепер вони щоденні.