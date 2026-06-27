Начальниця Андріївської сільської військової адміністрації Олена Нікітіна. Фото: Донецька ОДА

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Начальниця Андріївської сільської військової адміністрації Олена Нікітіна посіла 17 місце в рейтингу зарплат керівників військових адміністрацій Донеччини за перші місяці 2026 року. У 2025 році її зарплата перевищила мільйон гривень. Розповідаємо про інші доходи та збереження посадовиці.

Про статки Олени Нікітіної журналісти Вільного Радіо дізналися з її декларації за 2025 рік.

Скільки заробила начальниця Андріївської сільської ВА та які заощадження має

Основним джерелом доходу Олени Нікітіної у 2025 році була зарплата в Андріївській сільській військовій адміністрації.

За рік посадовиця заробила понад 1,3 млн грн. Після вирахування 23% податків вона отримала 1,019 млн грн “на руки”. Згідно з даними Вільного Радіо, у середньому щомісячна зарплата Нікітіної після сплати податків налічувала 80 390 грн, що забезпечило їй 23 місце в рейтингу зарплат серед 46 начальників військових адміністрацій Донеччини.

А за перші чотири місяці 2026 року зарплата очільниці Андріївської ВА склала понад 346 тис. грн. Наразі вона посідає 17 місце в зарплатному рейтингу.

Крім зарплати, Олена Нікітіна задекларувала 1 267 грн благодійної допомоги від БО “Благодійний фонд «Карітас Краматорськ»”.

У декларації також вказаний чоловік посадовиці — Петро Нікітін. Він отримує пенсію від Управління Пенсійного фонду України в Слов’янську, однак сума виплат у звітності не зазначена.

Серед заощаджень Олена Нікітіна задекларувала 1,2 млн грн готівкою.

Подружжя також має рахунки в “ПриватБанку” та Ощадбанку, однак скільки саме коштів там зберігається — в декларації не вказано.

Раніше ми розповідали про те, як переселенцям та військовим із Андріївської громади у 2026 році оформити грошову допомогу з місцевого бюджету. Для цього достатньо подати заяву.