Які зарплати у керівництва Донецької ОДА у вересні 2026 році

Скільки заробляють голова Донецької ОДА та його заступники, Колаж: Вільне радіо

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Від 152 до 215 тисяч гривень заробило керівництво Донецької ОДА у вересні 2026 року. Найбільше отримав не голова Вадим Філашкін, а його заступник Ігор Бойко. Розповідаємо, за що доплачували посадовцям.

Зарплатні відомості надали в Донецькій ОДА у відповідь на інформаційний запит журналістів Вільного Радіо.

Розміри зарплат посадовців вказані після вирахування податків, тобто це суми, які їм виплатили фактично. Нараховують держслужбовцям на 23% більше. Зарплати керівництву Донецької ОДА виплачували із загального та спеціального фондів бюджету. У тексті наведені загальні суми виплат на місяць.

Для довідки: Посадовий оклад начальника обласної адміністрації вираховують за формулою, яку прописав Кабінет міністрів. На місцях його не визначають. Так само за формулою рахують посадові оклади заступників начальника, до них додаються окремі нестабільні доплати, передбачені для державних службовців їхнім соціальним пакетом.

Зарплата керівництва Донецької ОДА у вересні 2026, інфографіка: Вільне Радіо

Якою була зарплата Вадима Філашкіна у вересні 2026-го

202 535 грн зарплати отримав голова Донецької ОДА Вадим Філашкін у вересні 2026 року. Крім посадового окладу до цієї суми традиційно увійшли надбавка за роботу з держтаємницею (21 154 грн) та оплата роботи у відрядженнях, яка нараховується як середньомісячна заробітна плата (40 348 грн).

Скільки заробили заступники голови Донецької ОДА у вересні 2026 року

Найбільше серед колег — 215 314 грн — цього місяця заробив заступник голови ОДА Ігор Бойко. У вересні посадовець не був у відрядженнях, але працював інтенсивно, за що отримав надбавку 16 179 грн. Ще 18 093 грн йому заплатили за роботу з державною таємницею та 60 311 грн — як надбавку за вислугу років.

Трохи менше, але теж більше керівника у вересні отримав перший заступник голови Донецької ОДА Юрій Винокуров. Його зарплата склала 209 394 грн. Винокуров традиційно багато працює у відрядженнях (за них доплатили 93 594 грн), має надбавку за вислугу років (35 073 грн) та роботу з держтаємницею (10 521 грн).

Заступник Вадима Філашкіна Юрій Ключка цього місяця заробив 189 391 грн. Його зарплата складалась з тих самих категорій, що й у Бойка, крім окладу він мав:

надбавку за інтенсивність праці — 24 124 грн;

надбавку за роботу з держтаємницею — 16 701 грн;

набавку за вислугу років — 16 701 грн.

Олександр Шевченко заробив 152 537 грн. 45 411 грн з них йому заплатили за роботу у відрядженнях, 8 872 грн — за роботу з держтаємницею. Також посадовець має дві надбавки: за вислугу років (8 872 грн) та за інтенсивність праці (12 526 грн).

Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки Вадим Філашкін і його заступники заробили за перші вісім місяців 2026 року. Також ми аналізували зарплати керівництва Донецької ОДА за 2025 рік.