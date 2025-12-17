Засідання у справі намісника Святогірської лаври Арсенія перенесли на 22 грудня: що відомо

Намісника Святогірської лаври доставити до Чечелівського суду, 15 грудня 2025 року. Фото: Свято-Успенська Святогірська лавра

Наступне засідання у справі намісника Святогірської лаври, митрополита Арсенія, перенесли на 22 грудня. Йому закидають виправдовування російської агресії проти України та поширення інформації про ЗСУ.

Про це повідомили на сайті Свято-Успенської Святогірської лаври.

За рішенням Чечелівського суду, спочатку засідання у справі митрополита Арсенія мало відбутися у п’ятницю, 19 грудня — на день святкування та вшанування святителя Миколая. Тож, за ініціативою судді, слухання перенесли на понеділок, 22 грудня — о 10:00.

Відомо, що на попередньому слуханні розглядали клопотання сторони захисту про зміну настоятелю запобіжного заходу. Просили, аби він був не пов’язаний з утриманням під вартою через стан здоров’я Арсенія.

У пресслужбі стверджують, що перед початком засідання наміснику Лаври викликали тюремного лікаря.

Суддя Тетяна Безрук відхилила клопотання, однак зобов’язала Дніпровську багатопрофільну лікарню № 4 (на території СІЗО) провести владиці медобстеження. За його результатами мають зрозуміти:

чи може митрополит Арсеній залишатися в СІЗО у зв’язку з виявленими у нього захворюваннями;

чи необхідне йому термінове оперативне втручання.

Серед іншого, на сьогодні призначили два засідання Дніпровського апеляційного суду. О 10 годині мали продовжити слухання апеляційної скарги адвокатів митрополита. Йдеться про рішення Соборного районного суду Дніпра про утримання владики Арсенія в СІЗО до 10 грудня.

Результатів цього засідання поки не було.

Раніше Чечелівський районний суд міста Дніпра вирішив продовжити запобіжний захід митрополиту Арсенію, наміснику Святогірської лаври, ще на 60 днів — до 3 лютого 2026 року включно. Також суд об’єднав два кримінальні провадження, у яких митрополит має статус підозрюваного.

Тепер звинувачення у виправдовуванні російської агресії проти України та поширенні інформації про розташування блокпостів Сил оборони розглядатимуть у межах одного провадження.

Що відомо про митрополита Арсенія

Митрополит Святогірської лаври Української православної церкви Московського патріархату Арсеній, в миру Ігор Яковенко, народився 21 червня 1968 року в селищі Поросозеро в Республіці Карелія на території Росії. Батьки майбутнього митрополита працювали залізничниками, а дитинство він провів у селі Ліски Воронезької області.

Після закінчення Московської духовної семінарії у 1992 році Яковенка возвели у сан диякона, а потім ієрея. Згодом він був пострижений у чернецтво під іменем Арсеній. Його духовна кар’єра розпочалася в Петропавлівському храмі Красного Лимана (нині — Лимана). У 1993 році його перевели до Свято-Успенського монастиря, де Арсеній обійняв посаду благочинного, а вже у 1995 році став намісником Святогірського монастиря із піднесенням до сану ігумена та архімандрита.

Попри служіння та проповідування, ім’я митрополита Арсенія неодноразово фігурувало у скандалах. Наприклад, після початку війни на сході у 2014–2015 роках Святогірська лавра під його управлінням була помічена у негласній підтримці бойовиків. Сам Арсеній неодноразово висловлював прокремлівські наративи, зокрема, називав війну на сході України “громадянським конфліктом”, звинувачуючи Україну у її розв’язанні.

Зазначимо, що ще у 2019 році журналісти Вільного Радіо знаходили у церковних лаврських крамницях, які підпорядковувалися митрополиту, антиукраїнські брошури.

Нагадаємо, більше про те, як просувалася перша справа настоятеля Святогірської лаври Арсенія ми розповідали в окремому матеріалі.