Діти, які нібито залишилися без належного догляду. Фото: Офіс генпрокурора

У вересні 2025-го прокуратура Донецької області ініціювала розслідування щодо можливої бездіяльності соцслужб, внаслідок чого двоє тяжкохворих дітей були під опікою свого 10-річного брата. Нині матеріали продовжують збирати.

Про це у коментарі Вільному Радіо розповіла начальниця Служби у справах дітей Донецької ОДА Юлія Рижакова.

Для ініційованого у вересні 2025-го розслідування щодо історії про трьох братів із Покровського району, які нібито залишилися без належного піклування після смерті бабусі, продовжують збирати матеріали.

Правоохоронці перевіряють інформацію про те, що понад рік єдиним, хто за ними доглядав — був 10-річний молодший брат. Він власними силами годував, поїв та доглядав хлопчиків, а під час обстрілів — самостійно спускав їх до підвалу, писали у прокуратурі.

У справі йшлося про можливе неналежне виконання службових обов’язків представниками Служби у справах дітей Білозерської міської ради продовжують збирати.

Зі слів Рижакової, правоохоронці запитували інформацію, зокрема, у служби у справах дітей Донецької ОДА. Поки результатів не оголошують.

“Наша організована група виїздила на територію, де зараз перебувають діти, спілкувалися з керівництвом цього закладу. На сьогодні служба у справах дітей взяла цю родину на контроль. Їх поставили вже за місцем на облік як таких, що перебувають у складних життєвих обставинах. Розв’язуємо питання з мамою: чи налагодить вона своє життя, аби забрати та виховувати дітей.

Якщо вона не адаптується — стоятиме питання позбавлення її батьківських прав. Тоді дітям шукатимуть установи сімейних форм виховання. Питання на контролі, але крапка ще не поставлена”, — сказала Юлія Рижакова.

Що передувало

17 вересня видання “Українська правда. Життя” опублікувала історію про двох прикутих до ліжка 13-річних братів, які понад рік виживали без жодного нагляду дорослих у прифронтовому місті. За словами начальниці служби у справах дітей Донецької ОДА Юлії Рижакової, це сталося не у Покровську, а Білозерській громаді — тоді там не було примусової евакуації дітей.

У публікації також зазначалося: молодший брат — 10-річний Платон — після смерті бабусі став тим, на чиї плечі лягло годування і догляд хлопчиків з генетичним захворюванням. Мати дітей жила поруч, але через стан здоровʼя нібито не могла опікуватися дітьми. Рижакова спростовувала цю інформацію.

“Мати, попри складні життєві обставини, самостійно доглядала за синами — вона їх не залишала, діти постійно були під її наглядом. У статті вказано, що мама страждала від психічних розладів, однак на обліку у психіатра її немає”, — казала посадовиця.

Більше про позицію Служби та долю дітей ми розповідали в окремому матеріалі.