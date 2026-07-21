Зеленський підписав новий закон про права ВПО: що зміниться для переселенців

Переселенці. Ілюстративне фото: "Громадський простір"

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Президент України Володимир Зеленський підписав новий закон про забезпечення прав і свобод ВПО. Документ запроваджує механізми державної підтримки, гарантії житлових прав, електронний кабінет та комплексний підхід до адаптації й інтеграції переселенців. Детальніше про нововведення — читайте далі.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з картки законопроєкту №12301.

Цей документ 1 липня в цілому ухвалила Верховна Рада — за ініціативу проголосували 307 народних обранців.

Як розповідав голова Тимчасової спеціальної комісії з питань захисту прав ВПО Павло Фролов, документ запроваджує сучасні механізми підтримки вимушених переселенців з чіткими гарантіями від держави та створює умови для їхньої адаптації та інтеграції у нових громадах. Попередню редакцію цього документу прийняли ще у жовтні 2014-го, однак нині вона втратила свою актуальність.

Новий закон уперше закріплює на законодавчому рівні поняття “адаптація”, “інтеграція” та “реінтеграція” ВПО, а також визначає обов’язкові заходи підтримки на кожному з цих етапів. Серед інших нововведень:

державна підтримка, яку надаватимуть за результатами оцінювання потреб ВПО та рівня їхньої інтеграції у громадах;

електронний кабінет ВПО для оцінки потреб та отримання необхідних послуг;

гарантоване право дітей-переселенців на освіту за місцем фактичного проживання або в релокованих закладах освіти;

визначені повноваження органів влади у сфері підтримки ВПО та відповідальне за державну політику міністерство;

посилення громадянських прав ВПО, забезпечуючи їхню участь у прийнятті рішень на місцевому рівні, зокрема через Ради ВПО.

Закон набере чинності через три місяці з дня його опублікування — з жовтня 2026 року.

Нагадаємо, більш як сотню переселенців у Полтаві розмістили у будівлях дитячих садків із пліснявою та антисанітарією — це триває із 2022 року. В Офісі омбудсмана з прав людини вимагають усунути знайдені порушення. Там також закликають уряд провести комплексну перевірку всіх місць проживання переселенців в Україні.