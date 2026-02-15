Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Президент України Володимир Зеленський стверджує, що 90% українців проти того, щоб проводити вибори без припинення вогню. Саму ж ідею виборів він назвав “чудовою”.
Про це йдеться в інтервʼю Politico.
Зі слів глави держави, він “був би щасливий” провести вибори якнайшвидше. Але це можливо, каже Зеленський, у разі досягнення режиму припинення вогню. Для цього, мовляв, треба змінити законодавство через парламент.
Водночас президент наголосив, що зараз 90% українців проти виборів, бо “вони розуміють, що це жахливо: як проводити вибори під час війни, під атаками”.
“Це жахливо. Як наші солдати будуть голосувати. Вони захищали, вони мають голосувати, і ми маємо їх почути. Жахливо те, як 8 мільйонів людей, що перебувають за кордоном, будуть голосувати. Але вони мають обрати президента”, — сказав Володимир Зеленський.
Нагадаємо, зі слів президента Володимира Зеленського, українці, які живуть на тимчасово окупованих територіях, не зможуть голосувати на референдумі щодо “територіальних питань”. Глава держави вважає, що “вони не можуть обирати, як нам закінчувати війну”.