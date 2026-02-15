Президент України Володимир Зеленський. Ілюстративне фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський стверджує, що 90% українців проти того, щоб проводити вибори без припинення вогню. Саму ж ідею виборів він назвав “чудовою”.

Про це йдеться в інтервʼю Politico.

Зі слів глави держави, він “був би щасливий” провести вибори якнайшвидше. Але це можливо, каже Зеленський, у разі досягнення режиму припинення вогню. Для цього, мовляв, треба змінити законодавство через парламент.

Водночас президент наголосив, що зараз 90% українців проти виборів, бо “вони розуміють, що це жахливо: як проводити вибори під час війни, під атаками”.

“Це жахливо. Як наші солдати будуть голосувати. Вони захищали, вони мають голосувати, і ми маємо їх почути. Жахливо те, як 8 мільйонів людей, що перебувають за кордоном, будуть голосувати. Але вони мають обрати президента”, — сказав Володимир Зеленський.