Зеленський запровадив санкції проти “Спілки письменників “ДНР”: що відомо

Ексголова "Спілки письменників "ДНР" Федір Березін на презентації книги. Ілюстративне фото: з російських джерел

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Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію санкції проти “Спілки письменників “ДНР”. Це підрозділ російської організації на тимчасово окупованій частині Донецької області. Що про неї відомо — розповідаємо далі.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з указу на сайті Президента України.

До нового санкційного списку увійшли вісім юросіб, шість з них — повʼязані з громадською організацією “Спілка письменників Росії”. Серед них є підрозділ цього обʼєднання у тимчасово окупованому Донецьку — “Спілка письменників “ДНР”.

Її ексочільник — Федір Березін — письменник-фантаст, який був представником “командувача ополчення” і “міністра оборони” на окупованій частині регіону. У серпні 2024-го чоловіка заочно засудили до 12 років за колабораціонізм та зазіхання на територіальну цілісність України. У червні 2026-го Березін отримав нову підозру в порушенні законів та звичаїв війни.

Окрім цього, за даними медіа, у 2014-му Березін брав участь у збройному захопленні регіонального відділення Національної спілки письменників України. Вона розташовувалася на бульварі Пушкіна — тепер за цією адресою зареєстрована “Спілка письменників “ДНР”.

Нині організацію очолює ексдепутат “народної ради” квазіреспубліки Владислав Русанов.

Нагадаємо, винесли вирок уродженці Сіверська Тетяні Ж, яку звинувачують у фінансуванні зміни конституційного ладу в Україні. Суд вважає, що фігурантка справи, проживаючи в Росії, організовувала збори для російських військових на суму понад 560 тис. грн.