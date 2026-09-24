Жінку з Авдіївки судили за привласнення пенсії: на ідентифікацію замість померлого вона привела схожого чоловіка

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Суд на Дніпропетровщині затвердив угоди про визнання винуватості у справі про привласнення пенсії померлого переселенця. Фігурантами є уродженка Авдіївки та її співучасник: разом вони пройшли ідентифікацію в Пенсійному фонді замість померлого й продовжили отримувати його виплати.

Про це йдеться у вироку Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 17 вересня 2026 року. Ім’я засудженої оприлюднили на порталі “Судова влада України”.

За матеріалами справи, пенсіонер, про якого йдеться, від березня 2015 року перебував на обліку в ГУ ПФУ в Донецькій області та жив у статусі ВПО. Станом на 2025 рік він проживав за однією адресою з фігуранткою справи — Світланою М.

У жовтні 2025-го чоловік через погіршення здоров’я передав засудженій свої картки та пін-коди, аби вона отримувала виплати замість нього. Не пізніше 16 жовтня пенсіонер помер, а Світлана М. продовжила користуватися картками, а також привласнила його паспорт. Карток було дві: на них приходили виплати від ГУ пенсійних фондів Донеччини й Дніпропетровщини.

Далі, 26 січня 2026 року, фігурантка справи прийшла до сервісного центру ПФУ у Шахтарському на Дніпропетровщині разом зі своїм співучасником, який був схожим на померлого переселенця зовнішністю та віком. Засуджена показала раніше привласнений оригінал паспорта, а співучасник — поставив свій підпис у заяві на продовження виплат, видаючи себе за іншу людину. Ідентифікацію пройти вдалося.

2 лютого 2026 року Пенсійний фонд Донеччини зафіксував проходження померлим фізичної ідентифікації та продовжив нараховувати йому пенсію за віком. Загалом із жовтня 2025-го до травня 2026 року жінка зняла або витратила з двох карток померлого понад 52 тисячі гривень. З них майже 26 тисяч — кошти, якими вона заволоділа після проходження фіктивної ідентифікації.

25 серпня фігуранти справи уклади угоди про визнання винуватості із прокуратурою та розкаялися.

Жінку визнали винною за ч. 1 ст. 357 ККУ (привласнення офіційного документа), ч. 3 ст. 357 ККУ (заволодіння паспортом), ч. 4 ст. 185 ККУ (крадіжка в умовах воєнного стану) та ч. 2 ст. 190 ККУ (шахрайство за змовою). Загалом їй призначили п’ять років позбавлення волі, але звільнили від відбування з іспитовим строком два роки.

Її спільника визнали винним за ч. 2 ст. 190 ККУ (шахрайство за змовою) та призначили два роки позбавлення волі. Від реального покарання також звільнили з іспитовим строком на один рік.

Представники Пенсійного фонду цивільного позову у справі не заявляли. Кожен із засуджених також має відшкодувати по 3850 грн 88 коп. за експертизу.

Протягом 30 днів вирок можна оскаржити у Дніпровському апеляційному суді. Якщо цього не станеться, рішення суду набуде законної сили.

Нагадаємо, напередодні Дніпровський районний суд визнав мешканця Краматорська Сергія С. винним у державній зраді: той передавав представнику так званої “ДНР” координати, за якими у районі міста перебувають бійці ЗСУ та їхня техніка. За це одного разу отримав гроші, але тільки одноразово. Вирок суду — 15 років в’язниці з конфіскацією майна.