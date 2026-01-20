“Буржуйки” від Червоного Хреста. Фото з архіву Лиманської громади

У прифронтовій Дружківській громаді почали збирати від мешканців заявки на отримання буржуйок для опалення приміщень. Волонтери готові надати ці пічки людям, які потребують альтернативних джерел тепла. Для того, аби отримати допомогу, треба заповнити онлайн-форму.

Про це повідомили у пресслужбі Дружківської міської військової адміністрації.

Форма для реєстрації доступна за посиланням. Там потрібно поділитись особистими даними: номерами паспорта та платника податків, повним ім’ям, адресою та номером телефону.

Раніше стало відомо, що 20 січня у Дружківці повністю призупинили централізоване водопостачання через проблеми з енергетикою.

Нагадаємо, на січень 2026-го у прифронтовій Дружківці залишаються понад 19 тисяч людей. Через постійні атаки тут часто немає води, світла і газу, однак деякі інфраструктурні об’єкти продовжують працювати. Журналісти Вільного Радіо розповіли, як живе Дружківка нині.