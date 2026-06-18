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Влада Соледарської громади 16 червня погодила виплату матеріальної допомоги ще 172 мешканцям громади у скруті. Загалом вони отримають 890 тис. грн із місцевого бюджету.

Про це йдеться у розпорядженнях начальника Соледарської міської ВА під номерами 260р, 261р, 262р, 263р та 264р.

Переважній більшості заявників, загалом 169 громадянам, надали допомогу по 5 тис. грн. Ще троє жителів громади отримають по 15 тис. грн на розв’язання соціально-побутових питань.

Таким чином, загальна сума допомоги мешканцям Соледарської громади за червень 2026 року досягла 1 290 000 гривень. Кількість отримувачів коштів за неповний місяць досягла 240.

Цю допомогу у Соледарській громаді можуть отримати діти, дорослі та пенсіонери з інвалідністю. Кошти призначені на розв’язання соціально-побутових питань, їх виділяють із місцевого бюджету. Журналісти Вільного Радіо писали в окремому матеріалі, як можна отримати виплату та від чого залежить її розмір.

Нагадаємо, у 2026 році Соледарська громада закладає на соціальний захист приблизно 41% видатків свого бюджету — 62 млн грн. Це виплати військовим, родинам загиблих, переселенцям та іншим пільговим категоріям. Водночас власних доходів у громади лише 14,2 млн грн.