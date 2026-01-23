Стела на в'їзді на Донеччину в 2025 році. Ілюстративне фото: Суспільне

На Донеччині проводять громадське обговорення щодо перейменування районів тимчасово окупованих Горлівки, Донецька та Макіївки в межах деколонізації. Розповідаємо, як долучитися.

Про заплановане перейменування повідомили в Донецькій ОДА.

З назв районів хочуть прибрати згадки про російську імперську політику й комуністичний тоталітарний режим. Раніше щодо цього в ОДА збирали пропозиції від жителів регіону. Їхні варіанти опрацювала робоча група з істориків та краєзнавців, і тепер обрані назви винесли на обговорення.

Так, перейменувати пропонують:

Калінінський район (Горлівка) — на Кіндратівський;

Будьоннівський район (Донецьк) — на Богодухівський;

Ворошиловський (Донецьк) — на Юзівський;

Калінінський (Донецьк) — на Калинівський;

Кіровський (Донецьк) — на Рутченківський;

Куйбишевський (Донецьк) — на Смолянинівський;

Ленінський (Донецьк) — на Олександрівський;

Петровський (Донецьк) — на Вознесенський;

Пролетарський (Донецьк) — на Чумаківський;

Кіровський (Макіївка) — на Грузький;

Совєтський (Макіївка) — на Ханжонківський;

Червоногвардійський (Макіївка) — на Берестовський.

Надсилати свої пропозиції та зауваження жителі Донеччини можуть до 6 лютого 2026 року на електронну адресу: [email protected].

Додатково жителей області просять висловитися щодо запропонованих назв, пройшовши опитування за посиланням.

Оприлюднити результати обговорення мають після 9 лютого 2026 року на сайті Донецької ОДА.

Раніше ми розповідали, що Кабмін перейменував Нікольську громаду Маріупольського району на Микільську. Це сталося через понад рік після того, як адмінцентр громади перейменували подібним чином.