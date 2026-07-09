Жителів Дружківки запрошують до створення стратегії розвитку громади (анкета)

Стела на в'їзді в Дружківку. Фото: УГС

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Жителів Дружківської громади запрошують заповнити анкету про потреби. Опитування анонімне, а його результати використовуватимуть під час розробки Стратегії відновлення і розвитку громади до 2027 року.

Про це повідомили у Дружківській МВА.

Дружківська міська військова адміністрація працює над розробкою Стратегії відновлення та розвитку Дружківської громади до 2027 року (з перспективою до 2030 року).

До створення Стратегії хочуть долучити жителів громади:

тих, хто сьогодні залишається під обстрілами та підтримує життя міста і сіл;

тих, хто вимушено переїхав в інші громади України (зокрема туди, де діють хаби підтримки ВПО Дружківської громади — у Кропивницький, Одесу, Дніпро, Київ) або за кордон;

тих, хто намагається зберегти чи релокувати місцевий бізнес.

До 20 липня 2026 року жителів Дружківської громади просять заповнити анкету за посиланням. Орієнтовний час проходження опитування — 10-15 хвилин.

В МВА зазначають, що участь в опитуванні повністю конфіденційна. Усі відповіді будуть опрацьовані експертами та використані виключно в узагальненому вигляді для формування планів відбудови, розширення гуманітарної підтримки та створення “віртуальної громади”.

Нагадаємо, мешканці Дружківської громади, які проживають у Краматорську, можуть отримати гуманітарну допомогу.