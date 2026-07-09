Жителів Дружківки запрошують до створення стратегії розвитку громади (анкета)

Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Підтримайте Вільне Радіо
Жителів Дружківської громади запрошують заповнити анкету про потреби. Опитування анонімне, а його результати використовуватимуть під час розробки Стратегії відновлення і розвитку громади до 2027 року.
Про це повідомили у Дружківській МВА.
Дружківська міська військова адміністрація працює над розробкою Стратегії відновлення та розвитку Дружківської громади до 2027 року (з перспективою до 2030 року).
До створення Стратегії хочуть долучити жителів громади:
До 20 липня 2026 року жителів Дружківської громади просять заповнити анкету за посиланням. Орієнтовний час проходження опитування — 10-15 хвилин.
В МВА зазначають, що участь в опитуванні повністю конфіденційна. Усі відповіді будуть опрацьовані експертами та використані виключно в узагальненому вигляді для формування планів відбудови, розширення гуманітарної підтримки та створення “віртуальної громади”.
Нагадаємо, мешканці Дружківської громади, які проживають у Краматорську, можуть отримати гуманітарну допомогу.