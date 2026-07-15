Будинки № 3-А по вулиці Центральній, № 10 по провулку ім. Островського та оселі поряд, які не мають номерів, у Довгій Балці Іллінівської громади в травні 2026 року. Скриншот відео: Youtube/Moto LIFE

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Селища Розкішне та Довга Балка Іллінівської громади розташовані за кілька кілометрів від лінії фронту, але східні околиці Довгої Балки вже вважають спірною територією. Наближення лінії фронту перетворило деякі будинки й школу в селищах на руїни. Храм великомученика Артемія Антіохійського має лише зовнішні пошкодження. Показуємо, який вигляд мають оселі по вулиці Іртишській у Розкішному, провулку ім. Островського, а також на вулицях Центральній, Гагаріна, Садовій та Шкільній у Довгій Балці.

Відео з кадрами населених пунктів опублікував український військовий Андрій Бабічев.

Зазначимо, що станом на липень 2026 року за даними активістів аналітичного порталу DeepState селище Розкішне Іллінівської громади перебуває відносно близько до лінії фронту. На момент написання матеріалу до найближчих позицій російської армії в районі села Іллінівка — не більше 4,6 кілометра.

Стосовно сусідньої Довгої Балки, яка розташована східніше Розкішного, станом на липень 2026 року до лінії фронту залишається близько 3 кілометрів, але будинки в найсхіднішій частині селища вже вважають спірною територією.

У матеріалі є фото, які демонструють стан житлових будинків у селищі. Якщо ви з Райського або Довгої Балки, можливо, на одному з кадрів є й ваша оселя. Ви можете використати ці світлини, щоб зареєструвати житло як зруйноване в “Дії” та в майбутньому отримати за нього компенсацію.

У якому стані будівлі по вулиці Іртишській у Розкішному Іллінівської громади в травні 2026 року

Селище Розкішне — це одна вулиця Іртишська, розділена на два паралельні ряди приватних будинків.

Більшість осель тут вже зазнали руйнувань, однак близько половини споруд можна назвати частково вцілілими.

Найпівнічніші будинки по вулиці Іртишській у Розкішному Іллінівської громади в травні 2026 року. Скриншот відео: Youtube/Moto LIFE

Будинки № 28, 29, 26 та оселі поряд по вулиці Іртишській у Розкішному Іллінівської громади в травні 2026 року. Скриншот відео: Youtube/Moto LIFE

Будинки № 22, 14 та оселі поряд по вулиці Іртишській у Розкішному Іллінівської громади в травні 2026 року. Скриншот відео: Youtube/Moto LIFE

Будинки № 10, 13 та оселі поряд по вулиці Іртишській у Розкішному Іллінівської громади в травні 2026 року. Скриншот відео: Youtube/Moto LIFE

Будинок № 9 та оселі поряд по вулиці Іртишській у Розкішному Іллінівської громади в травні 2026 року. Скриншот відео: Youtube/Moto LIFE

Сільгосппідприємство між селищами Розкішне та Довга Балка Іллінівської громади в травні 2026 року

Між селищами Розкішне та Довга Балка Іллінівської громади розташовувалося сільськогосподарське підприємство. За даними історичних кадрів Google Earth, споруди та їхні дахи були цілими до повномасштабного вторгнення Росії. Тому всіх руйнувань будівлі зазнали вже внаслідок бойових дій.

Щодо іржавої та пошкодженої техніки, то вона перебуває в такому стані щонайменше з літа 2022 року.

Сільгосппідприємство (на передньому плані) між селищами Розкішне та Довга Балка (на задньому плані) Іллінівської громади в травні 2026 року. Скриншот відео: Youtube/Moto LIFE

У якому стані храм в ім’я великомученика Артемія та будинки по вулиці Центральній у Довгій Балці Іллінівської громади в травні 2026 року

Сусіднє селище Довга Балка має більш пошкоджений вигляд. Від деяких житлових будинків залишилося лише кілька стін, а в інших цілими залишилися не лише стіни, а й дахи.

Руйнування не обійшли й храм в ім’я великомученика Артемія Антіохійського — невелику селищну релігійну споруду, яка вміщує до 50 парафіян. Будівля стоїть і здалеку має відносно цілий вигляд, однак осколки пошкодили її.

Храм в ім’я великомученика Артемія Антіохійського (праворуч) по вулиці Центральній, 8-В, будинок № 22 та оселі поряд по вулиці Центральній у Довгій Балці Іллінівської громади в травні 2026 року. Скриншот відео: Youtube/Moto LIFE

Будинки № 3-А по вулиці Центральній, № 10 по провулку ім. Островського та оселі поряд у Довгій Балці Іллінівської громади в травні 2026 року. Скриншот відео: Youtube/Moto LIFE

Степанівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів уже має зруйнований вигляд.

Степанівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів та житлові будинки по провулку ім. Островського, вулицях Гагаріна, Садовій, Шкільній та Перемоги у Довгій Балці Іллінівської громади в травні 2026 року. Скриншот відео: Youtube/Moto LIFE

Житлові будинки по вулицях Гагаріна, Садовій та Перемоги у Довгій Балці Іллінівської громади в травні 2026 року. Скриншот відео: Youtube/Moto LIFE

Житлові будинки по провулку ім. Островського, вулицях Гагаріна, Садовій, Шкільній та Перемоги у Довгій Балці Іллінівської громади в травні 2026 року. Скриншот відео: Youtube/Moto LIFE

Житлові будинки по провулку ім. Островського, вулицях Гагаріна, Садовій, Шкільній та Перемоги у Довгій Балці Іллінівської громади в травні 2026 року. Скриншот відео: Youtube/Moto LIFE

Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо також розбирали, кадри села Миколайпілля у травні 2026 року. Це за 13 кілометрів на схід від Костянтинівки, але руйнування тут такі, ніби через нього вже пройшла лінія фронту.

Також ми показували який вигляд має селище Райське Дружківської громади влітку 2026 року, яке розташоване за 7 кілометрів від позицій окупаційної армії.