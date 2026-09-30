ЗСУ вдарили по військових складах росіян на ТОТ Донеччини: де фіксували ураження

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Сили оборони вчергове атакували низку військових об’єктів на тимчасово окупованій частині Донецької області. Цього разу під удари потрапили склади з безпілотниками та матеріалами росіян. Де саме били — читайте далі.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
За їхніми даними, 29 та в ніч 30 вересня підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об’єктів російської армії. Ці удари були, зокрема на тимчасово окупованій частині Донецької області.
Так, у Гранітному захисники уразили склад з безпілотниками загарбників. Разом із тим були удари по сховищу матеріально-технічних засобів одразу в чотирьох локаціях окупантів:
Нагадаємо, українські військові атакували російську радіолокаційну станцію “Каста” поблизу Пікузи на тимчасово окупованій частині Донецької області. Її вартість оцінюють в щонайменше 60 мільйонів доларів.