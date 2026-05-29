Прифронтова Дружківка. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Удень окупанти скинули на місто три керовані авіабомби. У результаті удару поранень і травм зазнав 62-річний чоловік.

Про це пише “Суспільне. Донбас” із посиланням на речницю прокуратури Донеччини Анастасію Мєдвєдєву.

Об 11:30 військові країни-агресорки вдарили по Дружківці трьома авіабомбами ФАБ-250. Вони мали універсальні модулі планування та корекції, що дозволяють спрямовувати атаку. У результаті постраждав один містянин.

“Внаслідок російської атаки 62-річний містянин зазнав мінно-вибухової травми, осколкового поранення й перелому”, — розповіла Анастасія Мєдвєдєва.

Речниця додала, що правоохоронці вже розпочали досудове розслідування за статтею щодо воєнних злочинів.

Нагадаємо, 29 травня росіяни щонайменше тричі атакували Донеччину. Через їхню атаку о 04:10 поранень зазнала одна людина в Красноторці Краматорської громади. Згодом стало відомо про поранену жінку в Малотаранівці — окупанти вдарили по селищу з авіації. Також зранку загарбники скинули три авіабомби на Миколаївку. У місті поранень дістали троє людей.