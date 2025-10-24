345 тис. грн розподілять у 2025 році між учасниками Революції Гідності та військовими ЗСУ зі Світлодарської громади. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

У бюджеті Світлодарської громади на 2025 рік заклали понад 345 тисяч гривень допомоги захисникам з громади, а також жителям, які постраждали під час Революції Гідності. Ці кошти мають розподілити між 20 людьми, однак за дев’ять місяців 2025 року виплату отримав лише один військовий ветеран.

Про витрати з бюджету журналістам Вільного Радіо повідомили у Світлодарській міській військовій адміністрації у відповідь на інформаційний запит.

Йдеться про програму “Забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції, осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях та осіб, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України”.

У межах цієї програми громада підготувала 345 168 гривень з місцевого бюджету. Кошти мають розподілити між 20 постраждалими учасниками Революції Гідності та військовими.

Втім, станом на кінець вересня 2025 року допомогу отримав лише один ветеран, якому нарахували 11 904 грн.

Щоб претендувати на допомогу, можна подати звернення до Світлодарської військової адміністрації. Це можна зробити через онлайн-форму або за електронною адресою адміністрації: [email protected].

Раніше журналісти Вільного Радіо розповідали, що за час повномасштабного вторгнення та окупації Світлодарської громади з місцевої адміністрації звільнили 27 працівників. Ще з 48 призупинили трудові договори на період воєнного стану.

Також ми розповідали, що у Світлодарській міській військовій адміністрації та підпорядкованих їй установах залишились працювати 23 людини зі 101. Четверо з них оформлені на половину ставки, тож повну заробітну плату отримує 21 людина.

Повний аналіз діяльності громади в евакуації читайте тут.