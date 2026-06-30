Адвокатам намісника Святогірської Лаври не вдалося оскаржити зміну складу групи прокурорів: коли наступне засідання у цій справі

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30 червня у Дніпрі відбулося чергове засідання у справі настоятеля Святогірської Лаври Арсенія, якого обвинувачують у виправдовуванні збройної агресії Росії та поширенні інформації про Сили оборони. Захист священника намагався оскаржити зміну складу групи прокурорів, однак суд відмовив їм.
Про це повідомили на сайті Свято-Успенської Святогірської Лаври.
Там розповіли, що сторона захисту Арсенія — Ігор Яковенко в миру — повторно подала скаргу на постанову прокуратури Донецької області, якою змінили склад групи прокурорів. Адвокати священника вважають, що цей документ ухвалили з порушеннями законодавства.
Вислухавши сторони захисту та обвинувачення, суддя відмовила у задоволенні скарги.
Наступне засідання Чечелівського суду у справі митрополита Арсенія має відбутися 5 серпня. На ньому розглядатимуть питання щодо подовження запобіжного заходу.
Раніше стало відомо, що суд продовжив домашній арешт для настоятеля Святогірської Лаври ще на місяць, однак замінив його з цілодобового на нічний.
До цього суд об’єднав два кримінальні провадження, у яких Арсеній має статус обвинуваченого. Тепер звинувачення у виправдовуванні російської агресії проти України та поширенні інформації про розташування блокпостів Сил оборони розглядатимуть у межах одного провадження.
Нагадаємо, настоятель Святогірської Лаври Арсеній з липня 2024 року намагається оскаржити через суд указ президента України Володимира Зеленського, яким йому призупинили громадянство. Засідання по цій справі мало відбутися у березні 2026-го, однак відтоді його переносили двічі.