Адвокатам намісника Святогірської Лаври не вдалося оскаржити зміну складу групи прокурорів: коли наступне засідання у цій справі

Намісник Святогірської Лаври під час судового засідання у Дніпрі, 30 червня 2026-го. Фото: зі сторінки Святогірської Лаври

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30 червня у Дніпрі відбулося чергове засідання у справі настоятеля Святогірської Лаври Арсенія, якого обвинувачують у виправдовуванні збройної агресії Росії та поширенні інформації про Сили оборони. Захист священника намагався оскаржити зміну складу групи прокурорів, однак суд відмовив їм.

Про це повідомили на сайті Свято-Успенської Святогірської Лаври.

Там розповіли, що сторона захисту Арсенія — Ігор Яковенко в миру — повторно подала скаргу на постанову прокуратури Донецької області, якою змінили склад групи прокурорів. Адвокати священника вважають, що цей документ ухвалили з порушеннями законодавства.

Вислухавши сторони захисту та обвинувачення, суддя відмовила у задоволенні скарги.

Наступне засідання Чечелівського суду у справі митрополита Арсенія має відбутися 5 серпня. На ньому розглядатимуть питання щодо подовження запобіжного заходу.

Раніше стало відомо, що суд продовжив домашній арешт для настоятеля Святогірської Лаври ще на місяць, однак замінив його з цілодобового на нічний.

До цього суд об’єднав два кримінальні провадження, у яких Арсеній має статус обвинуваченого. Тепер звинувачення у виправдовуванні російської агресії проти України та поширенні інформації про розташування блокпостів Сил оборони розглядатимуть у межах одного провадження.