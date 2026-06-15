Митрополит Арсеній. Фото: Свято-Успенська Святогірська Лавра

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Чечелівський районний суд Дніпра продовжив домашній арешт для митрополита Арсенія ще на місяць, однак замінив його з цілодобового на нічний. Намісника Святогірської лаври звинувачують у виправдовуванні збройної агресії Росії та поширенні інформації про Сили оборони.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з ухвали суду.

Суд послабив запобіжний захід для митрополита, який йому призначили у лютому 2026 року, ще на місяць. Арсеній сидітиме під нічним домашнім арештом — з 22 вечора по 6 ранку — до 11 серпня 2026 року.

Священника також зобовʼязали не відлучатися з Романівки на Київщині без дозволу суду, але він має право покидати свою домівку, аби пройти в укриття при сигналі повітряної тривоги чи отримати медичну допомогу, йдеться в ухвалі. Також він має утриматися від спілкування зі свідками по справі, а ще здати закордонний паспорт.

Окрім цього, суд не задовольнив заяви двох нардепів, які хотіли взяти намісника Святогірської лаври на поруки. Наступне засідання Чечелівського суду у справі митрополита Арсенія має відбутися 30 червня.

Раніше суд об’єднав два кримінальні провадження, у яких Арсеній має статус обвинуваченого. Тепер звинувачення у виправдовуванні російської агресії проти України та поширенні інформації про розташування блокпостів Сил оборони розглядатимуть у межах одного провадження.

Нагадаємо, настоятель Святогірської Лаври Арсеній з липня 2024 року намагається оскаржити через суд указ президента України Володимира Зеленського, яким йому призупинили громадянство. Засідання по цій справі мало відбутися у березні 2026-го, однак відтоді його переносили двічі.