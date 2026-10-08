Академія з Краматорська шукає підрядника для реконструкції будівлі у Хусті за 280 млн грн: що там буде

Другий корпус ДДМА. Фото: офіційний сайт Донбаської державної машинобудівної академії

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Донбаська державна машинобудівна академія (ДДМА) планує реконструювати будівлю у Хусті на Закарпатті, де облаштувалися, щоб покращити там частину навчальної бази. На роботи готові спрямувати понад 280,3 мільйона гривень без ПДВ. У будівлі хочуть облаштувати навчальні аудиторії, комп’ютерні класи, майстерні, бібліотеку, коворкінг та укриття.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з тендеру, оприлюдненого в електронній системі публічних закупівель Prozorro.

Йдеться про реконструкцію будівлі на вулиці Карпатської Січі, 21 у Хусті. Замовником робіт є Донбаська державна машинобудівна академія, юридична адреса якої залишається у Краматорську.

Раніше Вільне Радіо вже розповідало про плани ДДМА облаштувати у Хусті нову навчальну базу. У червні представники академії говорили журналістам, що реконструкція будівлі колишньої райдержадміністрації може коштувати понад 200 млн грн. На той момент розробленого остаточного кошторису ще не було.

У жовтні 2026 року очікувана вартість закупівлі — 280 300 154 гривні без ПДВ. Пропозиції від потенційних підрядників прийматимуть до 19 жовтня 2026 року.

Що відомо про будівлю

Будівля має чотири поверхи, підвал і технічний поверх — загалом шість рівнів. Її площа становить понад 6 тисяч квадратних метрів.

Після реконструкції там зможуть навчатися до 500 студентів у зміну. Також передбачили 50 робочих місць. Реконструкцію планують завершити за 12 місяців.

Проєктну документацію розробила ФОП Галина Макогон із Дружківки Донецької області. За даними YouControl, вона зареєстрована як підприємиця у листопаді 2021 року. Основний вид її діяльності — електромонтажні роботи.

Загальна кошторисна вартість робіт за експертним звітом становить 346,8 мільйона гривень. У цю суму входять будівельні роботи, обладнання, податки та інші витрати.

Що планують зробити

Під час реконструкції будівлю перепланують, утеплять фасад і дах, замінять вікна та двері, а також оновлять внутрішні приміщення та інженерні мережі.

Зовнішні стіни утеплять мінераловатними плитами товщиною 150 міліметрів, а цоколь — екструдованим пінополістиролом. Фасад оздоблять вентильованими композитними панелями.

Дах утеплять шаром мінеральної вати завтовшки 250 міліметрів та накриють ПВХ-мембраною.

На першому-четвертому поверхах облаштують лекційні аудиторії, комп’ютерні класи, коворкінг, адміністративні кабінети та бібліотеку.

У підвалі передбачили навчально-виробничі майстерні та їдальню-буфет.

В укритті зможуть перебувати 180 людей

У підвалі також планують реконструювати протирадіаційне укриття, розраховане на 180 людей.

Там передбачили шлюзові тамбури, герметичні захисні двері, автономну вентиляцію з ручним приводом і фільтрами, санвузли та запас води.

Для доступності будівлі встановлять два нові ліфти, які сполучатимуть підвал з усіма поверхами. На вході облаштують електричний підіймач.

Також передбачені спеціалізовані санвузли, пандуси та тактильна плитка. Для евакуації людей з укриття придбають гусеничний сходовий підйомник.

На даху встановлять сонячні панелі

Проєкт передбачає власну систему генерації електроенергії.

На даху хочуть встановити 96 сонячних модулів загальною потужністю 61,92 кВт. Також передбачені гібридний трифазний інвертор потужністю 50 кВт та акумуляторні блоки загальною ємністю понад 102 кВт·год.

Для навчання студентів планують закупити мультимедійне обладнання: системи для відеозв’язку, мікрофони, проєктори з моторизованими екранами та інтерактивні панелі.

У навчально-виробничих майстернях хочуть встановити токарні, фрезерні, шліфувальні та стрічкопильні верстати. Частину обладнання планують перевезти до Хуста як евакуйоване майно академії.

Також будівлю обладнають системами пожежної сигналізації та димовидалення, контролем доступу, турнікетами й понад 40 IP-камерами.

Станом на 8 жовтня 2026 року підрядника для реконструкції ще не визначили. Пропозиції учасників прийматимуть до 19 жовтня, після чого замовник має визначити переможця закупівлі.

Раніше ми розповідали про реконструкцію іншої будівлі у Хусті для релокованого з Костянтинівки вищого професійного училища. Заклад шукав підрядника для реконструкції адмінбудівлі на вулиці Небесної Сотні, 61. Там планують облаштувати приміщення для навчання, проживання студентів та навчально-виробничі майстерні.