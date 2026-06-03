Бюджет менший, вимоги — більші: Краматорський водоканал знову намагається купити мобільні укриття

Залізобетонне укриття на Донеччині. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Краматорський водоканал розпочав нову закупівлю мобільних укриттів за підтримки Червоного Хреста. Це не перша спроба замовника придбати споруди для захисту громадян: навесні він вже проводив схожий тендер, однак у травні скасував його через виявлені порушення. За місяць умови переглянули: тепер укриття повинні вміщати більше людей і мати товстіші стіни. Водночас максимальна сума закупівлі зменшилась майже на 50 тис. грн.

Новий тендер на закупівлю двох модульних укриттів КВП “Краматорський водоканал” розмістило на платформі Prozorro.

Так, у тендері від 24 квітня замовник був готовий заплатити до 4 119 075 грн за два укриття, кожне на 10 людей із товщиною стін і покриття від 290 мм. У новому тендері максимальна сума впала до 4 071 759 грн (на 47 316 грн менше), а вимоги зросли: укриття повинні вміщати по 12 людей і мати товщину стін не менше 300 мм.

Крім того, замовник скоротив термін постачання: якщо раніше підрядник мав 30 робочих днів після отримання заявки, то тепер — п’ять. Вимогу щодо неслизької підлоги прибрали, натомість конкретизували перелік документації від постачальника.

Решта вимог не зазнала змін. Замовник і далі просить два виходи, розміщені в різних частинах конструкції, місця для сидіння з розрахунку 0,6 кв. м на людину, вентиляцію, освітлення, розетки, вогнегасник, аптечку та захисно-герметичні двері. Доставка, монтаж і підготовка майданчика, як і раніше, входять у вартість контракту. Гарантія на споруди — не менше трьох років. Укриття мають витримувати ударну хвилю силою від 100 кілопаскалів і забезпечувати перебування людей до чотирьох годин.

Фінансують закупівлю за кошти Місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні. Тендерні пропозиції приймають до кінця доби 8 червня.

Нагадаємо, комунальники хочуть капітально відремонтувати газопровід “Південне введення” у Краматорську — це обійдеться у понад 4,1 мільйона гривень. Більшу частину з цих грошей покриють у межах співпраці з ЮНІСЕФ.