Чи поновили залізничний рух ділянкою Лозова — Барвінкове — Краматорськ: відповідь УЗ

Станом на 15 лютого залізнична ділянка Лозова — Барвінкове — Краматорськ залишається зоною підвищеної небезпеки. Там забезпечують автобусний обʼїзд за підтримки “Проліски”.
Про це повідомили в Укрзалізниці.
Ділянка Лозова — Барвінкове — Краматорськ залишається в зоні підвищеної небезпеки, там продовжують діяти обмеження. Так, пасажирів залізниці на цьому відтинку перевозять автобусами “Проліски”.
Раніше у коментарі Вільному Радіо у благодійному фонді зазначали, що вони курсують до Лозової з Краматорська та Словʼянська — нині це кінцева та відправна напрямку.
Записатися на рейс можна з 9:00 до 18:00 за цим номером телефону: +38 (099) 369-28-18. Там нададуть детальну інформацію щодо місця та часу посадки на автобус.
Зазначимо, що у листопаді 2025-го Укрзалізниця за клопотанням Донецької ОВА тимчасово обмежила поїзди Краматорського напрямку через безпекову ситуацію. Також компанія скасувала всі приміські поїзди у напрямку Донеччини.
Нагадаємо, внаслідок російської атаки на потяг у Барвінківській громаді Харківщини 27 січня зазнали поранень поліцейський та поліцейська з Донецької області. Через удар по потягу загинули шестеро людей.