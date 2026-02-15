Чи поновили залізничний рух ділянкою Лозова — Барвінкове — Краматорськ: відповідь УЗ

Поїзд. Ілюстративне фото: Укрзалізниця

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Станом на 15 лютого залізнична ділянка Лозова — Барвінкове — Краматорськ залишається зоною підвищеної небезпеки. Там забезпечують автобусний обʼїзд за підтримки “Проліски”.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

Ділянка Лозова — Барвінкове — Краматорськ залишається в зоні підвищеної небезпеки, там продовжують діяти обмеження. Так, пасажирів залізниці на цьому відтинку перевозять автобусами “Проліски”.

Раніше у коментарі Вільному Радіо у благодійному фонді зазначали, що вони курсують до Лозової з Краматорська та Словʼянська — нині це кінцева та відправна напрямку.

Записатися на рейс можна з 9:00 до 18:00 за цим номером телефону: +38 (099) 369-28-18. Там нададуть детальну інформацію щодо місця та часу посадки на автобус.