Депутат Бахмутської міськради Олександр Бабенко достроково склав повноваження: що відомо

Олександр Бабенко, фото: Instagram/babenko_online

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

У Бахмутській міськраді залишається 13 депутатів. Ще один обранець Олександр Бабенко склав повноваження. Своє рішення пояснив тим, що під час воєнного стану не може виконувати свої депутатські обов’язки.

Про це Олександр Бабенко повідомив у своєму інстаграмі.

“Я прийняв рішення скласти депутатський мандат у зв’язку з об’єктивною неможливістю повноцінно реалізовувати свої депутатські повноваження в умовах, коли функції міської ради виконує Бахмутська МВА. Формат представницької діяльності, для якого мене було обрано, наразі фактично відсутній”, — розповів Олександр Бабенко.

Бахмутська міськрада 2026: хто з депутатів склав повноваження

Станом на квітень 2026 року у Бахмутській міській раді залишаються чинними 13 депутатів.

У листопаді 2025 року депутат Бахмутської міськради Артем Сабаєв достроково склав повноваження.

У вересні 2025-го бахмутський депутат та колишній “регіонал” Владислав Лук’янов також достроково склав свої повноваження. У квітні 2024-го його затримали при спробі виїхати з України. Нині у Лук’янова підозра за виправдовування збройної агресії Росії та співпрацю з окупантами.

А у лютому того ж року вирішила достроково скласти повноваження Наталя Скляренко (до одруження Дроздова), яка була депутаткою Бахмутської міської ради 7-го скликання та раніше очолювала міське управління освіти.

