Алея Героїв у Краматорську, лютий 2026, фото: Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Краматорське комунальне підприємство “Ритуальна служба” планує закупити хрести й вінки на загальну суму 5,2 млн грн. На це витрачатимуть кошти від власної господарської діяльності. Переможець має постачати товар до кінця 2026 року.

Про закупівлю 2700 вінків та 2800 хрестів журналісти Вільного Радіо дізналися з документів тендерів на сайті публічних закупівель Prozorro.

Які вінки планує придбати Краматорська ритуальна служба

Згідно з технічним завданням, замовник планує придбати 2700 ритуальних вінків на 2,4 мільйона гривень. У середньому на один вінок закладають майже 900 грн, але в документах ідеться про товари різних розмірів.

Найбільша партія — дві тисячі стандартних вінків висотою від 70 до 150 см та шириною від 50 до 70 см. Ще 300 виробів мають бути висотою від 130 до 170 см, і стільки ж — від 170 до 200 см. Окремо закуповують 100 ексклюзивних вінків заввишки від 2 до 2,4 метра.

Вінки мають бути прикрашені декоративними квітами, стрічками та оздобленням. Для частини позицій передбачили додаткові елементи — панно, “елітні” квіти та декоративне листя із золотим напиленням.

Згідно з тендерною документацією, ритуальні вінки мають відповідати державним стандартам та вимогам природоохоронного законодавства. Замовник вимагає, аби продукція була новою, без дефектів і виготовленою з якісних матеріалів.

Усі витрати, пов’язані з перевезенням, розвантаженням та страхуванням, постачальник має врахувати у вартості товару.

Які хрести планує придбати Краматорська ритуальна служба

Окрім вінків, планують придбати 2800 ритуальних хрестів. За них готові віддати 2,8 мільйона гривень, тобто близько тисячі гривень за штуку, але тут теж ідеться про різні типи і, відповідно, не однакову вартість.

Найбільше — тисяча стандартних подвійних хрестів із сосни висотою 200 см. Ще 500 хрестів висотою 195 см та 500 — висотою 200 см із додатковим оздобленням і релігійними написами. Також закуплять 700 фігурних потрійних хрестів 204 см заввишки і 100 дубових хрестів із різьбленням.

У документації зазначили, що вироби мають бути покриті кількома шарами лаку чи морилки, з релігійними написами та декоративними елементами. Допускаються незначні відхилення в розмірах у межах кількох сантиметрів.

Хрести мають бути новими, без дефектів та виготовленими з якісних матеріалів. Усі деталі мають щільно прилягати одна до одної, без виступаючих цвяхів чи гострих країв.

Поставляти хрести та вінки планують невеликими партіями до кінця року до Краматорська на вулицю Залізничну, 8. Оплату комунальники проводитимуть після фактичного отримання товару — протягом 90 календарних днів.

Якщо замовник виявить неякісну продукцію, постачальник буде зобов’язаний замінити її власним коштом. Також він має гарантувати поставку товару протягом доби після отримання заявки від замовника.

Що відомо про попередні закупівлі краматорського КП “Ритуальна служба”

Раніше ми також писали про інший тендер цього ж комунального підприємства. 9 лютого 2026 року “Ритуальна служба” оголосила тендер на 9,9 млн грн для постачання трун упродовж року. Наразі торги вже завершили. На аукціон прийшов лише один учасник — ТОВ “Равісто”. Дніпровські підприємці запропонували 8,78 млн грн, на цю суму й уклали договір. На закупівлю понад 2 тисяч трун витрачатимуть кошти від власної господарської діяльності.

Вже не вперше комунальне підприємство Краматорська укладає договір з цим підрядником. У 2024 році тут вже закуповували труни, хрести та ритуальні вінки на майже 7 млн грн.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТОВ “Равісто” зареєстрували у Дніпрі майже 6 років тому. Розмір статутного капіталу фірми — 10 тисяч гривень.

Як основний вид діяльності ТОВ “Равісто” вказує виробництво текстильних виробів. А ще компанія займається виробництвом іншої продукції та надає в оренду автомобілі.

Нагадаємо, що Антимопольний комітет просить скасувати рішення апеляційного суду щодо монополії на ринку ритуальних послуг у Краматорську. Комітет також хоче залишити в силі рішення Господарського суду Харківської області. Його судді визнали, що розпорядження голови Краматорської ВА впливає на ринок ритуальних послуг в місті.