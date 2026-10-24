Наслідки обстрілів 23 жовтня 2026 року на Донеччині: зведення від поліції, ЗСУ та обласної влади

Наслідки російських ударів по Донеччині 23 жовтня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

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23 жовтня 2026 року російські війська продовжували обстрілювати населені пункти Донеччини. Найбільше постраждали Слов’янськ і Краматорськ, де загинули двоє цивільних, а ще 18 людей дістали поранень. Поліція зафіксувала 1991 російський удар по лінії фронту та житловому сектору області.

За даними поліції Донеччини, 23 жовтня під російськими обстрілами перебували щонайменше сім населених пунктів області.

У Слов’янську російські військові застосували авіабомбу КАБ-250 та безпілотники. Внаслідок атак загинула одна людина, ще четверо дістали поранень. Пошкоджені три багатоквартирні та один приватний будинки, два магазини, автозаправна станція і 29 транспортних засобів.

У Краматорську через російські удари загинула цивільна людина, ще 14 жителів дістали поранень. Серед постраждалих — троє дітей. У місті пошкоджені 26 багатоквартирних і шість приватних будинків, два заклади освіти, два медичні заклади, магазин і два автомобілі.

У Новодонецькому під обстрілами опинилися 20 житлових будинків, магазин, автобусна зупинка та гаражний кооператив.

В Іверському та Степанівці російські удари пошкодили по одному приватному будинку.

Наслідки російських ударів по Донеччині за 23 жовтня 2026 року в цифрах. Інфографіка: Вільне Радіо

Найбільше російських атак на фронті зафіксували на Костянтинівському та Покровському напрямках

За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом 23 жовтня на фронті відбулося 181 бойове зіткнення. Російські війська завдали 88 авіаударів, під час яких скинули 309 керованих авіабомб. Також загарбники застосували 10 270 дронів-камікадзе та 2755 разів обстріляли населені пункти й позиції українських військових, зокрема 45 разів — із реактивних систем залпового вогню.

Наслідки російських ударів по Донеччині 23 жовтня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

Наслідки російських ударів по Донеччині 23 жовтня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

На Донеччині ситуація на різних відтинках фронту була такою:

на Лиманському напрямку росіяни тричі атакували в напрямках Зарічного, Закітного та Колодязів;

на Слов’янському напрямку загарбники здійснили п’ять атак у районах Озерного, Кривої Луки, Пискунівки та Рай-Олександрівки;

на Краматорському напрямку російські війська штурмових дій не проводили;

на Костянтинівському напрямку оборонці зафіксували 23 атаки. Росіяни намагалися просунутися в районі Костянтинівки та в напрямках Дружківки, Новоселівки, Миколайпілля, Новопавлівки, Торецького, Вільного й Русиного Яру;

на Покровському напрямку українські військові стримали 19 атак. Загарбники намагалися просунутися в напрямках Добропілля, Святогорівки, Чернігівки, Мирного, Гулівого, Сергіївки, Молодецького та Новопавлівки;

на Олександрівському напрямку росіяни здійснили один штурм у напрямку Мирного.

Донеччина, 23 жовтня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

За минулу добу, за підрахунками Генштабу, втрати російської армії склали 1980 військових. Також Сили оборони знешкодили п’ять танків, три бойові броньовані машини, 64 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, два засоби ППО, вісім наземних роботизованих комплексів, 1855 безпілотників, 413 одиниць автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки.

Раніше ми показували кадри окупованого Сіверська, які російські загарбники опублікували в документальному фільмі про життя міста. Стрічка вийшла в жовтні 2026 року. На відео можна побачити зруйновані будівлі, зокрема центр культури, лікарню, професійний ліцей і житлові багатоповерхівки, а також місцевих, які продовжують жити в понівеченому місті.