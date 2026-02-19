Фірмі, яка внесла заставу за ексголову Донецької ОДА Павла Кириленка, повернули 5 млн грн (деталі)

Павло Кириленко на посаді голови АМКУ. Фото: АМКУ

ТОВ “Керамет”, яка внесла раніше 30 мільйонів гривень застави за ексочільника Донецької ОДА Павла Кириленка, повернули 5 мільйонів. Нині посадовець продовжує очолювати Антимонопольний комітет — попри те, що фігурує у справі про незаконне збагачення та неправдиве декларування. Чому гроші повернули компанії — читайте далі.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з ухвали Вищого антикорупційного суду.

Ще у січні 2026-го адвокат Кириленка звернувся до суду, аби зменшити розмір застави для ексочільника Донецької ОДА з 25 до 10 мільйонів гривень. Таке рішення аргументували тим, що посадовець “належно виконує покладені на нього обовʼязки” — здав закордонний паспорт та носив електронний браслет. Також захист Кириленка наголошував на його “міцних соціальних звʼязках з Україною”, оскільки той має дружину та виховує двох дітей.

“Захист зазначив, що з часом ризики у справі зменшуються, а обвинувачений жодного разу не порушив жодної вимоги суду. Досудове слідство вже завершено, і підстав для такої великої застави стає дедалі менше — це підтверджує і практика Європейського суду з прав людини, і практика Антикорупційного суду”, — йдеться у справі.

Водночас прокурор виступив проти зменшення застави. На його думку, саме така сума утримує Кириленка від порушень і забезпечує його “належну поведінку у справі”. Зрештою суд частково задовольнив клопотання — 16 лютого 2026-го ухвалив повернути 5 мільйонів гривень ТОВ “Керамет”, яка раніше внесла заставу за очільника АМКУ.

За даними журналістів “Схем”, бенефіціарним співвласником компанії є Едуард Мкртчан. Його компанії беруть участь у державних закупівлях і аукціонах, дотримання конкурентного законодавства під час яких контролює саме очолюваний Кириленком Антимонопольний комітет. У розмові з медійниками посадовець стверджував, що “вперше чує назву “Керамета”, однак підтвердив знайомство з бізнесменом.

Зазначимо, що запобіжний захід у вигляді застави — внесені ТОВ “Кераметом” понад 30 мільйонів гривень — для Павла Кириленка застосували ще у серпні 2024 року. У червні 2025-го суму переглядали та зменшили до 25 мільйонів гривень, а тепер — до 20.

Що відомо про справу голови АМКУ Павла Кириленка

НАБУ та САП завершили досудове розслідування щодо колишнього голови Донецької ОВА Павла Кириленка. Згодом, на прохання його захисту, запобіжний захід пом’якшили, щоб він міг виконувати свої службові обов’язки.

Спершу Павла Кириленка звинувачували у незаконному збагаченні та порушенні правил декларування майна. За версією слідства, він реєстрував нерухомість та елітний транспорт на рідних своєї дружини, щоб приховати незаконно отримані активи.

Офіційне розслідування проти посадовця почали після матеріалу проєкту “Схеми” від “Радіо Свобода”, який вийшов у березні 2024-го.

На засіданні 15 серпня 2024-го прокурори просили суд відправити Кириленка під варту з можливістю застави у 120 мільйонів гривень. За словами представниці САП, позиція сторони звинувачення не змінилися.

Згодом Вищий антикорупційний суд не задовольнив апеляцію прокурорки, яка просила тримання під вартою для ексочільника Донецької ОВА та чинного голови АМКУ Павла Кириленка. Раніше за нього внесли 30 мільйонів гривень застави.

У червнівні 2025-го Павло Кириленко отримав другу підозру, тепер — за незаконне збагачення. Підозру отримала і його дружина Алла — за пособництво у незаконному збагаченні.

Вже у липні того ж року ВАКС у 37 разів зменшив розмір застави для дружини ексочільника ДонОВА.

Згодом НАБУ завершило розслідування у вже другій справі щодо чинного голови Антимонопольного комітету України та ексголови Донецької ОДА Павла Кириленка. Слідчі стверджували, що посадовець не задекларував 20 об’єктів нерухомості, а також автомобіль.

У серпні 2025 року ВАКС відмовив прокурору у задоволенні клопотання та не усунув Кириленка від виконання посадових обов’язків.

Нагадаємо, торік восени у Верховній Раді зареєстрували постанову, якою хочуть звільнити голову АМКУ Павла Кириленка. Поки документ не дійшов до голосування.