Жителі Донеччини отримують гуманітарну допомогу.Фото: Донецька ОВА

Попри загострення безпекової ситуації у Донецькій області волонтери та благодійні організації продовжують допомагати населенню. Так, за минулий тиждень громади регіон отримали майже 259 тонн благодійної допомоги.

Про це повідомили у Донецькій ОВА.

За їхніми словами, волонтери та благодійники продовжують поліпшувати гуманітарну ситуацію в області. Зокрема, за останній тиждень їхніми силами громади підконтрольної уряду України частини Донеччини отримали майже 259 тонн благодійної допомоги.

Так, місцеві отримують продуктові набори, засоби гігієни, будівельні матеріали, медичні препарати, непродовольчі товари та інше. Крім того, жителі отримали 235,6 тонни паливних пелетів, аби підготувати свої домогосподарства до опалювального сезону.

Як уточнили у військовій обласній адміністрації, першочергово допомогу отримують люди пенсійного віку, багатодітні родини та інші незахищені категорії населення.

Раніше очільник Донецької ОВА запевняв, що підконтрольна уряду України частина області на 99% готова до опалювального сезону. В регіоні працюватимуть “пункти незламності”. Також людей забезпечують дровами та буржуйками.

Водночас на тимчасово окупованій частині Донеччини під час опалювального сезону 2025-2026 воду в труби збираються подавати з барвником ураніном. Він повинен пофарбувати теплоносій у зелений колір, аби місцеві на тлі кризи водопостачання не зливали воду з батарей.

Нагадаємо, близько 4,5 тисячі родини, які мешкають на прифронтових територіях Донецької області, отримають грошову допомогу від ЮНІСЕФ. Цим коштом вони зможуть закупити тверде паливо, аби пережити опалювальний сезон.