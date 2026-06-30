Імовірного ката “Ізоляції” Євгена Бражнікова звинувачують у сексуалізованому насильстві: нові деталі справи

Імовірний кат "Ізоляції" Євген Бражніков. Фото: з окупаційних ЗМІ

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Імовірного ката донецької в’язниці “Ізоляція” Євгена Бражнікова, якого у травні 2026-го затримали на території Франції, звинувачують у сексуалізованому насильстві над полоненими. Йому вже висунули обвинувачення у воєнних злочинах та злочинах проти людяності. У 2019-му чоловіка повернули до України в рамках великого обміну, а згодом він покинув країну.

Про нові деталі справи розповіли журналісти видання “Бабель”, які поспілкувалися з представниками правозахисної організації Truth Hounds.

Вони розповіли, що ще у квітні 2024-го надіслали до французьких правоохоронних органів нове подання на ймовірного ката донецької “Ізоляції” Євгена Бражнікова. Цього разу — з описаними новими епізодами, жертвами та кваліфікаціями злочину.

Truth Hounds опитали десятьох потерпілих, одного з яких не визнали таким в українській справі. Деякі з них — люди, які повернулися з полону вже після квітня 2022 року. Двоє нових свідків дали свідчення стосовно ще одного потерпілого. Вони вперше розповіли про можливу причетність Бражнікова до сексуалізованого насильства над полоненими та про те, що він примушував робити те саме інших бранців.

Нове подання в такому форматі дозволяло Франції продовжити власне розслідування, незалежно від рішень Міністерства юстиції України.

За французьким законодавством Truth Hounds стали стороною справи та виступають на боці потерпілих. Співробітників організації в рамках досудового розслідування в липні допитають у суді. Потерпілих французи вже опитали.

Скільки триватиме розслідування і коли почнеться суд, якщо до нього дійде, — поки невідомо. Також невідомо, чи допитували слідчі Бражнікова. Політичного притулку він так і не отримав.

Що відомо про Євгена Бражнікова

Євген Бражніков народився у 1979 році в Кальміуському (колишній Комсомольськ) на Донеччині. Працював оперуповноваженим відділу розкриття злочинів проти людини управління карного розшуку ГУ МВСУ в Донецькій області. Однак у 2009 не пройшов переатестацію і звільнився з правоохоронних органів.

У 2014-му Бражніков долучився до російської спецоперації “русская весна”, де допомагав проросійським силам, брав участь у мітингах, нападав на учасників проукраїнських акцій. Зі слів бойовика підконтрольного Росії угруповання Євгена Тінянського, які наводив у своєму відео Денис Казанський: Бражніков 26 травня 2014 року брав участь у першому бою за Донецький аеропорт, а під час боїв за Слов’янськ постачав підконтрольним Кремлю угрупованням прилади нічного бачення та снайперські приціли.

У 2015 році Бражніков очолив службу безпеки одного з донецьких заводів, а 2016-го його затримали співробітники так званого “МДБ ДНР” за підозрами в підготовці диверсій за завданням українських спецслужб та помістили в «Ізоляцію». За два роки його «визнали винним» в зберіганні зброї та «засудили» до 8 років ув’язнення.

29 грудня 2019 року чоловіка обміняли в рамках великого обміну. Тоді експолонені заявили, що Євген Бражніков брав участь у тортурах разом з катами “Ізоляції”. Зокрема, Станіслав Асєєв подав заяву про злочин щодо Бражнікова. З цього приводу прокуратура ініціювала розслідування.

У 2021 році кримінальне провадження в Україні передали до суду, тоді ж чоловік виїхав до Франції. Там він намагався легалізуватися та подавав документи на отримання статусу біженця.

Після звернення українських прокурорів і правозахисної організації Truth Hounds французька сторона відкрила власне розслідування. Україна передала матеріали справи та сприяла допитам потерпілих.

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9 травня 2026-го стало відомо, що Національна антитерористична прокуратура Франції взяла Бражнікова під варту. Йому офіційно висунули обвинувачення у:

воєнних злочинах;

злочинах проти людяності.

Справу розглядає спеціалізований підрозділ Паризького суду.